賀錦麗稱需加大向中國施壓 挑戰其在南海的霸凌行為（第二版）

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）周三在越南河內稱，需要加大對北京的施壓，並挑戰其在爭議南海的霸凌行為。中方表示，堅決反對美方在南海部署海上執法力量，插手地區事務，攪亂地區和平穩定。

（新增中國外交部回應）

賀錦麗在與越南國家主席阮春福會面時說：「需要找出方法施壓，向北京加大施壓，確保中方遵守聯合國海洋法公約，挑戰北京的霸凌行為和過份的海洋申索。」

她又表示，美國會協助越南發展海上安全和軍事力量，重申美軍會在南海維持強大的存在。

賀錦麗正在展開為期七天的亞洲訪問，旨在使美國重回亞洲並遏制中國日益增長的影響力。

官媒批賀錦麗在中國和東南亞國家製造隔閡

在北京，中國外交部發言人汪文斌表示，美國迄今拒絕加入聯合國海洋法公約，卻聲稱維護公約，美國肆意對阿富汗、伊拉克、敘利亞進行軍事干預，卻聲稱是在維護小國的利益。「如果美方說自己是為了維護美國的霸權地位、維護美國的一己私利的話，我想它的話要可信得多。」

王文斌表示，中方堅決反對美方在南海部署海上執法力量，插手地區事務，攪亂地區和平穩定。

此外，針對賀錦麗周二在新加坡訪問時曾稱，中國通過脅迫和恐嚇來支持在南海的非法主張。《中國日報》評論稱，在指責中國「脅迫」和「恐嚇」的同時，賀錦麗故意忽略了她自己在試圖脅迫和恐嚇地區國家配合華盛頓遏制中國的虛偽做法。

文章稱，賀錦麗在新加坡的演講是對中國毫無根據的攻擊，並補充說，看來，美國對東南亞的唯一承諾就是致力於在東南亞國家和中國之間製造隔閡。

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責任編輯：蒯宇澄

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