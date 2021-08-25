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北大學生吳謝宇弒母案 福州中院8/26宣判

社會熱點 13:29 2021/08/25

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曾就讀北京大學的福建男子吳謝宇2015年涉嫌在家鄉弒母並逃亡逾3年被捕。內地社會高度關注此案，福建省福州中級法院近日公告，將於26日上午開庭宣判。

據南方都市報報道，福州中院開庭公告指出，法院定於8月26日上午9時整，公開開庭宣判吳謝宇涉嫌故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪一案。被告律師也向紅星新聞證實，這次開庭將宣判。

殺母後騙取親友144萬元逃跑

據福州中院2020年12月24日公告，吳謝宇在2015年上半年產生殺害母親謝天琴的動機，並網購刀具等作案工具，同年7月10日在家中弒母。

公告指出，吳謝宇作案後謊稱謝天琴陪同他出國交流學習，並以此騙取親友錢款共計人民幣144萬元。為逃避抓捕，吳謝宇先後向他人購買10餘張身份證件。2019年4月，吳謝宇被抓獲歸案。

公告表示，檢方認為，吳謝宇故意非法剝奪他人生命；以非法占有為目的，騙取他人財物，數額特別巨大；為逃避法律追究，買賣身份證件，行為分別構成故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪，應依法予以併罰。

本案於去年12月24日在福州中院一審開庭，之後宣布擇期宣判。

南都此前報導，福州警方2016年3月3日發佈懸賞通告，2016年2月14日，福州教育學院第二附屬中學一教師宿舍發現受害人謝天琴的屍體，作案時間為半年前的2015年7月11日。經偵查，其兒子吳謝宇有重大作案嫌疑。出生于1994年的吳謝宇當時是北大經濟學院學生，是2012年福州一中被北大提前錄取的4名學生之一。

吳謝宇

早前吳謝宇在酒吧照片

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責任編輯：李冰琪

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