東京奧運金牌屢曝一抹掉漆 每塊成本原來這樣

東京奧運彈床金牌得主朱雪瑩、200米混合泳決賽金牌男將汪順，先後發現自己用汗水換來的獎牌，竟然抹一抹、捽兩捽便掉漆，東京方面指或會調查兒戲事件。而東京奧運金牌，每塊造價及成份又如何？

根據國際奧委會的規定，奧運會的金牌其實並不是純金，而是鍍金的銀牌，鍍金量至少為6克純金。

東京奧運會每塊金牌包含550克銀和6克鍍金，單從材質的價格上看，目前約合人民幣5000多元、折合港幣約6000元。

彈床「女神」輕抹東奧金牌竟掉漆 兒戲有圖有真相

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銀牌為550克的純銀材質，按照目前的銀價約合人民幣3000元、折合港幣約3600元。

銅牌重約450克，材質為95%的銅和5%的鋅，目前約合人民幣30元、折合港幣約36元。

東奧籌委會或會進行調查

值得一提的是，2017年，日本政府本著環保的理念，展開廢舊手機家電的蒐集活動。在兩年多的時間裡從全國收集了近79000噸小家電和621萬部舊手機，並從中提煉出純金約32公斤，純銀約3500公斤以及銅約2200公斤，最後用這些回收提煉的金屬製造了所有東京奧運會獎牌。此舉也是奧運歷史首次。

對於金牌被指「脫皮」，內媒《環球時報》詢問日本造幣局，日本造幣局表示，「目前還沒有關注到此事，東奧籌委會可能會進行調查，詳細的問題要詢問東奧籌委會」。

據了解，日本造幣局有20人負責獎牌製造，一天8小時可完成15至20枚獎牌，除了製造獎牌的金屬模具，也會將收到的金屬材料加工後製成獎牌。

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責任編輯：鄧國強

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