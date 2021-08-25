安徽肥西規定 密接者若未接種疫苗須自擔隔離費

安徽合肥肥西縣疫情防控應急指揮部昨日發布通告規定，今後凡判定為密切接觸者、次密切接觸者等集中隔離人員，因無接種禁忌症而未接種疫苗的，隔離期間所發生的所有費用視情由本人承擔。

根據安徽省合肥市肥西縣政府網站消息，肥西縣防控指揮部發布《關於落實新冠疫苗接種個人責任的通告》稱，為加快推進冠病病毒疫苗接種，盡快建成全民免疫屏障，保障群眾生命安全和身體健康，根據疫情防控形勢需要， 進一步壓實疫情防控個人責任。

通告指出，今後凡判定為密切接觸者、次密切接觸者等集中隔離人員，因無接種禁忌症而未接種疫苗的，隔離期間所發生的所有費用視情由本人承擔；引發冠病病毒疫情的, 將依法依規嚴肅追責。

黑龍江省齊齊哈爾市今日亦發布類似規定指，即日起，未接種新冠病毒疫苗的人員（禁忌症和未安排接種的12歲以下兒童除外）被判定為密切接觸者和密接的密接，在該市集中隔離醫學觀察的費用自理。

河南一縣規定 學生入學要查驗父母等疫苗接種證明

此外，河南省正陽縣發布《關於加快推進18周歲以上人群新冠疫苗接種工作的通告》指，教育系統要開展新冠疫苗接種「小手拉大手」活動，中小學生開學報名時，需持有父母（監護人）、爺爺奶奶、外公外婆及其共同居住的近親屬新冠疫苗接種證明，否則，不予接收或暫緩入校。

通告並提醒，8月31日後，河南省將停止第一劑次疫苗接種。屆時，如「河南健康碼」未顯示接種信息，將會給出行帶來諸多不便。

早前，河北省、湖南省多地此前出現民眾被跨區拉到外地接種冠病疫苗，並給予獎勵的情況，當地政府部門已通告稱將嚴厲打擊。

中國正在加快疫苗接種速度，但一些地方陸續發布通知出台政策，將疫苗接種與人員出行、就醫，甚至是學生就學掛鉤等，引發爭議。國家衛健委疾控局曾表態稱，疫苗接種遵循「知情、同意、自願」的基本原則。

內地多地出現民眾被跨區拉到外地接種疫苗

【Delta疫情】內地多地發文 對未接種疫苗致感染嚴肅追責

責任編輯：蒯宇澄

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