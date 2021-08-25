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國家網信辦：確保國家網路安全是企業上市先決條件

經濟脈搏 15:53 2021/08/25

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滴滴出行遭中國政府監管事件，讓外界關注當局對中企赴海外上市的資安要求。中國國家網信辦副主任盛榮華在24日舉行的國務院政策例行吹風會中說，企業無論在哪上市，一定要符合確保國家網路安全等要求。

中國國務院17日公布「關鍵信息基礎設施安全保護條例」，這部規範通訊、交通等關鍵領域行業資安的法規，將在9月1日施行。

新京報報道，盛榮華在記者會上表示，上述法規並非針對外貿和境外上市而訂定的，「堅持對外開放政策是我們國家的一項基本國策」。

但他指出，無論哪種類型企業、在哪上市，有2項條件必須符合：「一是必須符合國家的法律法規。二是必須確保國家的網絡（網路）安全、關鍵信息基礎設施的安全、個人信息保護的安全等」。

他強調：「符合這兩條就不受影響，不符合這兩條就一定受影響。」

盛榮華的說法，分別對應到中國近年公布幾部和資安相關的法律，包括：2017年實施的「網絡安全法」、今年6月公布的「數據安全法」，和8月公布的「個人信息保護法」及「關鍵信息基礎設施安全保護條例」。

國家網信辦網路安全協調局長孫蔚敏也在會上提到企業收集數據和出境的相關規定，比如：「關鍵信息基礎設施」運營者，和處理個人訊息達網信部門規定數量者，在中國境內收集、產生的個人信息和重要數據應存放在中國。相關數據須向境外提供，則要依法進行安全評估。

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责任編輯：李冰琪

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