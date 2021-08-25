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蔣介石密函拍賣！被曝求援納粹  遭希特拉無情拒絕

國情動向 16:02 2021/08/25

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蔣介石密函拍賣！被曝求援納粹  遭希特勒無情拒絕

美國文物拍賣公司「亞歷山大歷史拍賣行」（Alexander Historical Auctions）於本月24至26日進行2021年度的夏季歷史拍賣活動，其中不乏許多二戰時期的文物，而最引發熱議的是，時任中華民國總統蔣介石日本侵華戰爭期間，寫給德國納粹領袖希特拉（Adolf Hitler，又譯希特勒）的求援信，盼德國能出手干預談判、達成和平協議，無奈卻慘遭回絕。

官網在介紹文指出，相關的求援信件高達17封，主要出自於德國外交部、帝國總理府、中華民國大使館與相關辦公單位之手，甚至還有先前從未曝光過的，蔣介石寫給希特拉信件的德文翻譯版本，希望能委託希特拉出手干預與日本方面的談判，來換取中國與日本條件較好的和平協議，不最後卻被希特拉無情拒絕。

希特拉要靠日本  應對蘇聯

分析指出，德國希特拉由於面臨蘇聯的強大壓力，因此即使中德關係一度友好，最後卻還是選擇日本作為共同對抗蘇聯的盟友，其原因乃當年日本軍事實力的強大。據悉，日本曾於1904至1905年的日俄戰爭中擊敗俄羅斯。

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根據官網介紹，蔣介石寫這17封信的時間點大概介於1936至1938年之間，當時發生盧溝橋事變後，中國河北省、北平（北京）、天津市將繼淪陷於日軍，此後陸續發生松滬會戰、首都南京淪陷與南京大屠殺，估計20多萬名平民死亡、7萬名士兵被殺。

網站指出，這批信件的起標價為8000美元（折合約6.22萬港元），預估可以賣出1萬至1.5萬美元（約7.78萬港元至11.67萬港元）的價格，目前僅有1人投標。

另外，此次拍賣文件還包括前中國領導人毛澤東的親筆信，由於市場上相當罕見，因此起標價定為5萬美元（約38.9萬港元），預估可上看至15萬美元（約116.7萬港元）。

責任編輯：鄧國強
 

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