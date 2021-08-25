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亞馬遜Amazon大規模查封中國帳號 掀跨境電商業裁員潮

社會熱點 17:34 2021/08/25

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亞馬遜Amazon大規模查封中國帳號 掀跨境電商業裁員潮

美國零售電商巨頭亞馬遜（Amazon）據報自今年5月以來，大規模查違反使用者規範的中國帳號，餘震持續至今。有中國跨境電商大規模裁員，貨出不去、錢進不來，也使賣家陷入資金周轉不靈的困境。

今年5月以來，亞馬遜針對偽造消費者好評，透過營造虛假使用體驗，提升商品與商家能見度的中國賣家賬號揮出重拳，祭出封店、封號、封品牌「三位一體」的處罰。

深圳市跨境電子商務協會資料顯示，近5萬家中國賣家受到影響，其中不乏知名的「大賣家」；對中國跨境電商產業產生損失超過1000億元（人民幣嗎，下同）。

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然而，這場震盪至今仍持續衝擊中國跨境電商產業。

「封店」餘震至今未消除

IT時報引述電商數據公司Marketplace Pulse研究報告指出，2020年亞馬遜的龍頭賣家中，中國賣家佔42%；從整體來看，美國亞馬遜的網站中，中國跨境電商達63%。

報導指出，一夜之間查封大量帳號，不但使眾多商家的商品被迫下架、資金被凍結、營收大幅下降，更造成行業內的裁員潮。一家大型的跨境電商公司，半年內裁掉約50%的員工。

除大型企業受到衝擊，更多中小型賣家則陷入「貨出不去，錢進不來，沒錢支付貨款」的惡性循環之中。

報導引述一名小型賣家表示，亞馬遜對商家設有倉庫容量限制，被封掉的店鋪商品賣不出去，新品就沒辦法入庫。此外，商店帳戶內仍有10多萬的資金，實體倉庫的貨品市價也在10萬元左右。但這些錢都隨著帳號被封，而被「困著」無法使用。

這些賣家現在唯有想辦法找到其他的銷售管道，將實體倉庫的庫存清空變現，用以支付其他的成本開支。在相關的網路商店經營者社群中，「需要清庫存的來找我」、「求倉庫轉運」等相關資訊屢見不鮮。

此外，也有賣家向亞馬遜提出申訴，但被封的賬號很難獲得解封。報導稱，原本申訴後賬解封的比例為60%-70%，但現在或已降至20%左右。

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雖然面對重重難關，但是真正下定決心撤離的賣家並不多。

被困「亞馬遜」仍負重前行

報導引述一名中國跨境電商的相關人員表示，亞馬遜是依據用戶評價、銷量以及售價等因素綜合評分決定商品與店家的曝光度；不像中國的淘寶等電商平台，排在搜索結果前面的大多是旗艦店或者大賣家的商店。對於部分中小型賣家，或主力經營特定商品的賣家而言更加友善，因為不需要花費大量的資金，走傳統電商「鋪貨」（即在平台大批量上傳產品）的舊路。

另外，這種機制下，更容易出現「爆款」商品，讓賣家可以在平台上迅速得到曝光，及時獲得回報。對不少賣家來說，專註於某一樣商品，選擇適合精品戰略的亞馬遜，是一種明智的選擇。所以即使如今亞馬遜「雷霆一擊」，仍有人不捨離開。

責任編輯：易燕丹

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