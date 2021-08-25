野村：警惕中國式「沃爾克時刻」 經濟增速或超預期下滑

野村證券首席中國經濟學家陸挺在最新報告中稱，未來數月，受最近一波新冠疫情多地散發、出口放緩、房地產高壓調控以及減碳等影響，中國經濟增速可能大幅下滑；房地產行業可能再度成為焦點，考驗中國政府和全球投資者的神經。

他稱，中國已將遏制房地產泡沫上升到國家戰略的層面，直接出手干預了房地產信貸供給，且幾乎沒有撤回相關高壓舉措的迴旋空間；市場應當準備好迎接比預期嚴重得多的經濟放緩、更多貸款和債券違約、以及潛在的股市動盪。

指市場應準備好潛在的股市動盪

陸挺在題為《北京的「沃爾克時刻」》的報告中稱，經驗豐富的投資者或許認為上述觀點有誇大之嫌，因為他們早已習慣中國房地產政策的起起落落，但這次情況可能不一樣。

他認為，鑑於中國前所未有的收緊房地產行業政策、遏制房價的決心，從某種意義上說，這可能成為中國的「沃爾克（Volcker）時刻」。

在1970年代晚期，時任美國聯邦儲備委員會（FED）主席沃爾克採取了激進舉措來遏制通脹，之後在1980至82年美國經濟經歷了大幅衰退。

陸挺稱，至少目前看來，中國政府願意為了實現包括減少對外國高科技產品依賴、提高出生率、緩解財富不平等等長期目標，而犧牲一部分經濟增長穩定性。

前所未有的房地產高壓措施 將帶來深遠影響

他認為，2018年以來中國面臨來自房地產相關的三大挑戰：中美關係緊張、出生率迅速下降和財富不平等加劇。中國決心祭出前所未有的房地產高壓措施，亦和化解這些挑戰密切相關。中國近期打壓校外培訓行業以減輕中產家庭的教育負擔，現在正採取行動移除高房價這座壓在中產肩上最重的大山，而這些措施勢必將給中國經濟和金融市場帶來深遠影響。

結局會如何？陸挺認為，中國房地產行業的長期前景依然不確定，因為政府尚未給該行業製定全面的長期發展計劃，而且這些高壓遏制舉措可能無法完全達到最高領導人的預期。

他預計中國最終可能決定將上海和重慶的房產稅試點推廣至全國，一是因為房屋所有權是造成財富不平等的最大根源之一，而且中國已經誓言要實現共同富裕，二是目前的調控舉措會導致地方政府土地收入普遍減少，也需要一個替代來補充地方收入來源。

至於公共住房短期內不太可能成為穩增長的「白衣騎士」，因為中國還沒有成熟而詳實的公共住房規劃。公共住房最終影響幾何尚不確定，但相信未來數年在向居民提供城鎮住房層面市場力量會在某種程度上減弱。

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責任編輯：蒯宇澄

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