【中國樓市】官方平台攪動二手交易格局 中介卻自信稱暫無大影響

內地多地樓市調控聚焦二手房交易，杭州做出創新之舉，於官方平台推出「房東直售」模式，令外界關注中介行業是否迎來末日。而多位房產中介則認為，暫時對行業影響不大，普通購房者基本無法在短時間內梳理清楚二手房交易的方方面面，仍需專業人士。

專家：中介不會被取消 會更規範化

據澎湃新聞報道，就二手房交易「去中介化」一事，網友表態基本分為兩派，支持者居多，但也有少數網友表達擔憂，指「資金監管賬戶如何解決？」「過戶、貸款等流程不熟悉怎麼辦？」

多位房產中介則顯得比較自信。有北京的房產中介工作人員表示，「去中介化」這一消息暫時影響不大。二手房交易涉及方方面面，普通購房者基本無法在短時間內梳理清楚，專業的事還是讓專業的人來做。

同樣認為「去中介化」暫時可能性不大的還有杭州市某房產中介工作人員，對方表示，以杭州市推出的「房東直售」」為例，只是房東可自行上傳房源進行出售，暫沒有配套的資金監管賬戶，房東和購房者自助交易風險較大。但中介除了有資金監管賬戶外，對銀行、稅收等政策也十分熟悉，整個二手房交易流程基本不用購房者費心。

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58安居客房產研究院分院院長張波認為，房產中介並不會被取消，而是將更加規範化。房地產交易低頻、非標、重資產的特點決定了其完全通過買賣雙方手拉手自主交易是不現實的，二手房交易雙方絕大多數也都沒有相關經驗，過往房地產中介的確是存在通過信息不對稱來獲利的情況，但隨著各地政府上線二手房信息平台，房源信息的透明度顯著提升。而由於房產交易本身的復雜性，對於專業人員的依賴是必不可少的，房產中介行業應該越來越規範發展，而非取消。

責任編輯：尹航

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