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中方促譚德塞查美國德堡基地  汪文斌千字解釋理據

國情動向 17:30 2021/08/25

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中方促譚德塞查美國德堡基地  汪文斌千字解釋理據

美國情報機構調查新冠病毒源頭報告，24日呈交總統拜登（Joe Biden），儘管內容仍未公開，但中方已升級反制行動。中國駐聯合國代表致函世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），促請請查美國德特里克堡（簡稱「德堡」，美陸軍傳染病醫學研究所），有否洩漏病毒。而中國外交部發言人汪文斌接著先後用大約逾千字，詳細闡述中方理據。

中國常駐日內瓦代表陳旭24日致函世衛組織總幹事譚德塞，進一步重申中方在新冠病毒溯源問題上的一貫立場，強調武漢病毒研究所洩漏極不可能，這是中國—世衛組織溯源聯合研究報告得出的明確結論。

他強調，如果有關方面堅持認為實驗室洩漏不能排除，就理應本著公平、公正的原則，對美國德特里克堡（Fort Detrick）基地、北卡羅來納大學開展調查。

中方附2500萬中國網民聯署  促查美方

隨函並附有《關於德特里克堡（美陸軍傳染病醫學研究所）的疑點》、《關於北卡羅來納大學巴里克團隊開展冠狀病毒研究情況》兩份非文件，以及超過2500萬中國網民聯署的要求調查德特里克堡基地的公開信。

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中國外交部周三（25日）例行記者會上， 發言人汪文斌就此事答問，根據外交部發布全文，他用逾600字重申中方立場、並闡述要求調查美國實驗室的理據。

汪文斌表示，中方對全球溯源問題的立場是一貫、明確的，溯源是科學問題，中方始終支持並將繼續參加科學溯源；中國-世衛組織聯合研究報告得出了國際社會和科學界公認的結論和建議，必須得到尊重和實施。今後全球溯源工作應該也只能在此基礎上開展。

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汪文斌指出，武漢病毒研究所已兩次接待世衛組織專家組，新冠病毒源自武漢病毒研究所洩漏極不可能，這是中國-世衛組織聯合研究報告得出的明確結論。如果有關方面堅持認為實驗室洩漏不能排除，就理應本著公平公正的原則，對美國德特里克堡基地、北卡羅來納大學開展調查。

汪文斌：美國政府向中國甩鍋、推責

汪文斌說，事實上，國際社會和美國民眾對於德堡基地相關活動不合法、不透明，不安全，抱有嚴重關切。

這個基地是美國生物軍事化活動的大本營，美國陸軍傳染病醫學研究所是其中最主要的實體，該研究所長期從事冠狀病毒研究、改造，2019年發生嚴重安全事故並被關停。隨後美國內暴發了與新冠肺炎症狀相似的疾病。對於這些問題，美方從未向國際社會和美國民眾作出交代。

至於北卡羅來納大學，美國一直污衊武漢病毒研究所開展的冠狀病毒研究引發新冠肺炎，實際上美國才是全球此類研究最大的資助者和實施方，特別是北卡大學巴里克團隊是此類研究的權威，早就具備極其成熟的冠狀病毒合成及改造能力，只要調查巴里克的團隊及其實驗室，完全可以澄清對冠狀病毒的研究會不會產生新冠病毒。

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【新冠病毒】世衛宣布將成立新溯源小組 京曾反對政治化

【新冠溯源】中國工程院院士徐建國：新冠病毒是自然源性 不可能人工製造

汪文斌強調，中方敦促美國停止利用溯源問題進行政治操弄，同時希望國際社會共同努力，抵制將溯源問題政治化的逆流，推動溯源問題回歸科學合作的正軌。

這樣一份栽贓報告  干擾全球抗疫合作

另外，汪文斌再用約400字回答另一問題，批評美國政府通過情報機構搞「所謂溯源報告，向中國甩鍋、推責」。

汪文斌表示，美國政府通過情報機構搞所謂的溯源報告，不是為了尋找新冠病毒起源的事實真相，也不可能是一份基於事實和科學方法的科學報告，而是為了推卸美國自身抗疫失敗的責任，向中國甩鍋，推責。這樣一份栽贓報告、政治報告自然不可能就病毒溯源得出任何科學的結論，只會對國際溯源和全球抗疫合作造成干擾和破壞。

他接著重申，美國的德特里克堡和北卡羅來納大學生物實驗室，應一同接受調查。

【新冠肺炎】世衛促共享疫情數據 中方：反對新冠溯源政治化

拜登死線過半 新冠溯源「洩毒論」陷50/50大分歧

責任編輯：鄧國強

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