內地主持錢楓被指落藥性侵女生  電梯拖拉畫面曝光（有片）

▲ 內地主持錢楓被指落藥性侵女生 電梯拖拉畫面曝光

曾主持內地綜藝節目《天天向上》的上海藝人、主持人錢楓，周二（24日）被一名叫「小藝」的九十後女生網上爆料、指控他落藥性侵。其後，網上更流傳影片，被指疑似是錢楓的男子，扶著跌跌撞撞的「小藝」進出電梯。報道指，女事主曾報警，但警方暫未受理，。

事發在2018年，「小藝」受邀參加湖南衛視節目《天天向上》其中一集的錄影工作。而在彩排和錄影的過程中，她都沒有跟主持人錢楓有接觸。但當晚錄完節目後，小藝回到酒店後收到工作人員通知，稱主持人想認識她。

九十後少女曾參與錢楓節目

「小藝」憶述，當時本着可以向主持人學習心態，答應加錢楓的微信成為好友。錢曾多次約「小藝」吃飯，至2019年2月「小藝」與錢楓及男方朋友一起吃飯。

▲ 網上更流傳影片，被指疑似是錢楓的男子，扶著跌跌撞撞的「小藝」進出電梯。

「小藝」稱當晚被灌酒後便不醒人事，翌日醒來就發現自己一絲不掛躺在一張陌生床上，旁邊的裸男就是錢楓。「小藝」懷疑自己被落藥後性侵。

內媒報道指，「小藝」隔天到警局報案，並出具驗傷報告；警方曾叫她和錢楓一起到警局落口供，其間錢楓曾向她下跪求饒，但小藝堅持要告錢楓。

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但警方事後再沒跟進，事件就不了了之。而上海公安局長寧分局周二（24日）晚通報事件，指報案在2019年2月15日發生，事後成立了專案組進行調查，包括案發現場的取證，雙方當事人、相關人員等都進行調查，最後結果是「證據不能證明存在強姦犯罪事實」，在2019年3月15日，長寧警方作出不予立案的決定。

而昨天開始，內社交媒體更流傳影片，畫面中，被指疑似是錢楓的男子，扶著跌跌撞撞的「小藝」進出電梯。影片真確性待進一步釐清。

此事之後，「小藝」稱自己曾多次自殺不遂，陷入深度抑鬱。內媒報道，湖南衛視已經將錢楓停職，現正調查及了解事件。

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責任編輯：鄧國強

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