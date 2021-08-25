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習普通電談阿富汗  普京：中俄有共同利益

國情動向 20:12 2021/08/25

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習普通電談阿富汗  普京：中俄有共同利益

阿富汗變天、塔利班重掌全國大部份土地之際，國家主席習近平與俄羅斯總統普京周三（25日）通電話，觸及阿富汗議題；習近平強調，中方願同俄羅斯等各國加強溝通協調，鼓勵阿富汗各派協商構建開放包容的政治架構，實施溫和穩健的內外政策，同各類恐怖組織徹底切割。

新華社25日報道，習近平當天同俄羅斯總統普京通電話。習近平指出，今年以來，中俄以慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年為新起點，推動兩國戰略協作和全方位務實合作取得一系列新成就。

當前，新冠肺炎疫情起伏不定，國際抗疫任務艱巨，中方願同俄方深化疫苗研發生產合作，保障疫苗全球供應鏈安全穩定，維護兩國人民生命安全和身體健康，為構建人類衛生健康共同體貢獻中俄力量。

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習近平強調，「鞋子合不合腳，只有穿的人才知道，哪種制度在中俄行得通，中俄兩國人民最有發言權。中俄作為新時代全面戰略協作夥伴，要深化反干涉合作，將各自國家前途命運牢牢掌握在自己手中」。

習：奉行不干涉阿內政政策

雙方同時就阿富汗局勢深入交換意見。習近平強調，中方尊重阿富汗的主權、獨立、領土完整，奉行不干涉阿內政的政策，一直為政治解決阿富汗問題發揮建設性作用。

他強調，中方願同包括俄羅斯在內的國際社會各方加強溝通協調，鼓勵阿富汗各派協商構建開放包容的政治架構，實施溫和穩健的內外政策，同各類恐怖組織徹底切割，同世界各國特別是周邊國家友好相處。

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普京談及阿富汗時表示，當前阿富汗局勢的演變，表明外部勢力強行推行其政治模式的政策行不通，只會給相關國家帶來破壞和災難。

俄中在阿富汗問題上擁有相似立場和共同利益，俄方願同中方密切溝通協調，積極參與涉阿富汗問題多邊機制，推動阿富汗局勢平穩過渡，打擊恐怖主義，切斷毒品走私，防止阿富汗安全風險外溢，抵禦外部勢力干預破壞，維護地區安全穩定。

普京：中俄繼續保持密切交往

雙方一致認為，當前國際和地區形勢複雜演變，中俄雙方及時就雙邊和多邊重大問題保持溝通十分重要和必要，同意繼續通過各種方式保持密切交往。

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另外，俄羅斯塔斯社報道，阿富汗塔利班駐卡塔爾首都多哈政治辦事處發言人穆罕默德·納伊姆當地時間24日發推稱，塔利班高層人士阿卜杜勒·薩拉姆·哈納菲率領的代表團在喀布爾會見了中國駐阿富汗大使一行。

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納伊姆還稱，雙方討論了中國大使館和外交官的安全、阿富汗當前局勢、雙邊關係和中方人道主義援助等問題。

中方說  與阿富汗塔利班有著暢通溝通

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會答問時表示，中方與阿富汗塔利班方面有著暢通、有效的溝通與磋商，喀布爾自然是雙方討論各種要務的重要平台和渠道。

中方對阿富汗的政策是一貫和明確的，我們始終尊重阿富汗的主權獨立和領土完整，奉行不干涉阿富汗內政的政策，堅持面向全體阿富汗人民的友好政策。

他表示，中方尊重阿富汗人民自主決定自身的前途命運，支持將「阿人主導、阿人所有」的原則落到實處，願繼續同阿富汗發展睦鄰友好合作關係，為阿富汗和平與重建發揮建設性的作用。

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責任編輯：鄧國強

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