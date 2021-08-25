  • 29°C
香港時間 : 2021825日 (三) 22:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】賀錦麗到步前夕 越南總理放話「不會聯美抗中」

即時中國 21:49 2021/08/25

分享：

賀錦麗到步越南前夕，越南總理接見中國大使，強調兩國友好關係。

美國副總統賀錦麗周二（24日）轉到越南訪問，拉攏後者在南海問題上圍堵中國。在同一日，越南總理范明政接見了中國駐越大使熊波，他稱，越南重視與中國的全面戰略合作夥伴關係，並視作外交政策優先事項，越南不會與結盟對抗其他大國。他希望中國提供更多疫苗，並為越南貨物通關創造便利。

越通社報道，范明政在會面上強調了與中國的傳統睦鄰友好，越南堅持奉行獨立自主、多邊化、多元化和主動融入國際社會、作為國際社會負責任的一員的對外政策，越南不會與任何國家結盟對抗其他大國。希望中越增進兩黨兩國之間的政治互信、加強兩國高層及各級別交往、深化全面合作。

中越雙方要維護地區和平穩定，本著高層共識和關於指導解決海上問題基本原則協議的精神，嚴格落實《東海各方行為宣言》。

越總理：冀中國繼續提供疫苗

范明政指中越應優先加強防疫合作，他感謝中國政府向越南提供了200萬劑新冠疫苗，並希望中方繼續提供和轉讓治療藥物的生產技術。他又建議雙方共同努力解決越南的貿易逆差問題， 希望中國為越南貨物通關創造便利條件，進口更多越南貨物，共同解除部分項目中所存在的不足之處。

熊波則表示，中方不追求對越貿易順差，願配合解決進出口活動存在的問題，考慮為越南優質商品開放市場，盡快完成一些重點合作項目。 同時，中方也願考慮繼續為越南提供疫苗援助。對於中越之間的一些爭議，熊波稱，中方願與越方一道，按照高層共識管控好分歧，妥善處理海上問題。

美國《外交政策》雜誌分析，賀錦麗的亞洲之行無法解決拜登陷入困境的印太戰略。在東南亞的其他國家，如菲律賓，美國很難進一步擴大軍事存在；泰國不願為美國針對中國的戰略和行動提供支持；印尼也不想公開挑戰中國。東南亞和中國的經濟聯繫愈來愈密不可分，美國無法建立針對地區特點的經濟戰略，影響力只會逐漸減弱。

賀錦麗稱需加大向中國施壓 挑戰其在南海的霸凌行為（第二版）

賀錦麗晤李顯龍再提南海航行自由 中方這樣回應

美英歐軍艦「踢館」南海 能改變地區形勢嗎？

責任編輯：陳建錫

地緣政治 軍事 外交 賀錦麗 疫苗 南中國海 中國 越南 美國 中美關係

下一篇文章

吳亦凡參演節目被全網下架 行業協會：絕不讓他有立足之地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

生活智慧 - 家裡放這16種毒花 輕則失眼、重則喪命（多圖）
家裡放這16種毒花 輕則失眼、重則喪命（多圖）
樓市實錄 - 專家料內地2021年起徵房產稅 一線城市或先行
專家料內地2021年起徵房產稅 一線城市或先行
中國要聞 - 數千女生「任性」騷腋毛 微博大賽熱爆（多圖）
數千女生「任性」騷腋毛 微博大賽熱爆（多圖）
神州熱話 - 內地女童直播炫富 嗆「窮人買不起」結果...（有片）
內地女童直播炫富 嗆「窮人買不起」結果...（有片）
職場奇聞 - 「95後」求職信竟列網遊打機戰績 結果......
「95後」求職信竟列網遊打機戰績 結果......
吳亦凡參演節目被全網下架 行業協會：絕不讓他有立足之地
吳亦凡參演節目被全網下架 行業協會：絕不讓他有立足之地