【中美角力】賀錦麗到步前夕 越南總理放話「不會聯美抗中」

▲ 賀錦麗到步越南前夕，越南總理接見中國大使，強調兩國友好關係。

美國副總統賀錦麗周二（24日）轉到越南訪問，拉攏後者在南海問題上圍堵中國。在同一日，越南總理范明政接見了中國駐越大使熊波，他稱，越南重視與中國的全面戰略合作夥伴關係，並視作外交政策優先事項，越南不會與結盟對抗其他大國。他希望中國提供更多疫苗，並為越南貨物通關創造便利。

越通社報道，范明政在會面上強調了與中國的傳統睦鄰友好，越南堅持奉行獨立自主、多邊化、多元化和主動融入國際社會、作為國際社會負責任的一員的對外政策，越南不會與任何國家結盟對抗其他大國。希望中越增進兩黨兩國之間的政治互信、加強兩國高層及各級別交往、深化全面合作。

中越雙方要維護地區和平穩定，本著高層共識和關於指導解決海上問題基本原則協議的精神，嚴格落實《東海各方行為宣言》。

越總理：冀中國繼續提供疫苗

范明政指中越應優先加強防疫合作，他感謝中國政府向越南提供了200萬劑新冠疫苗，並希望中方繼續提供和轉讓治療藥物的生產技術。他又建議雙方共同努力解決越南的貿易逆差問題， 希望中國為越南貨物通關創造便利條件，進口更多越南貨物，共同解除部分項目中所存在的不足之處。

熊波則表示，中方不追求對越貿易順差，願配合解決進出口活動存在的問題，考慮為越南優質商品開放市場，盡快完成一些重點合作項目。 同時，中方也願考慮繼續為越南提供疫苗援助。對於中越之間的一些爭議，熊波稱，中方願與越方一道，按照高層共識管控好分歧，妥善處理海上問題。

美國《外交政策》雜誌分析， 賀錦麗 的亞洲之行無法解決拜登陷入困境的印太戰略。在東南亞的其他國家，如菲律賓，美國很難進一步擴大軍事存在；泰國不願為美國針對中國的戰略和行動提供支持；印尼也不想公開挑戰中國。 東南亞和中國的經濟聯繫愈來愈密不可分， 美國無法建立針對地區特點的經濟戰略，影響力只會逐漸減弱。

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責任編輯：陳建錫