習近平河北考察：努力完成全年經濟社會發展目標任務

國家主席習近平近日到河北省承德市考察，強調要切實抓好統籌疫情防控和經濟社會發展各項工作，更好統籌發展和安全，推動高質量發展，努力完成全年經濟社會發展主要目標任務，實現「十四五」良好開局。

新華社報道，習近平周一至二（23至24日）深入國有林場、文物保護單位、農村、社區等進行調研。

談鄉村振興 促推動養老事業

習近平指出，產業振興是鄉村振興的重中之重，要堅持精準發力，立足特色資源，關注市場需求，發展優勢產業，促進一二三產業融合發展，更多更好惠及農村農民。

同時，要加強農村基礎設施和公共服務體系建設，加快補齊公共衛生服務這塊短板，完善基層公共衛生設施，加強鄉村精神文明建設，開展健康知識普及，倡導文明健康、綠色環保的生活方式。

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習近平又強調，民族要復興，鄉村必振興。即使未來我國城鎮化達到很高水平，也還有幾億人在農村就業生活。全面建設社會主義現代化國家，既要建設繁華的城市，也要建設繁榮的農村，推動形成工農互促、城鄉互補、協調發展、共同繁榮的新型工農城鄉關係。這只有在中共領導和中國社會主義制度下才能實現。

他表示，要通過實施鄉村建設行動，深入開展農村人居環境整治，因地制宜、實事求是，一件接著一件辦，一年接著一年干，把社會主義新農村建設得更加美麗宜居。

習近平又關注養老服務，提到要推動養老事業和養老產業協同發展，發展普惠型養老服務，完善社區居家養老服務網絡，構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系。又鼓勵長者繼續發光發熱，充分發揮年紀較輕的老年人作用，推動志願者在社區治理中有更多作為。

他並稱，要發揮社區作為聯防聯控、群防群控的第一道防線作用，始終繃緊疫情防控這根弦，全面做好「外防輸入、內防反彈」各項工作，堅決克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆懈心態，毫不放鬆抓好疫情防控。

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責任編輯：林佩怡

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