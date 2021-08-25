【新冠疫苗】不打針停低保？ 青海民和縣社區：嚇唬嚇唬他們

內地持續推進新冠疫苗接種，多地奇招谷針。網傳青海省民和縣川口鎮東大街社區一則通知顯示，家庭成員無故不接種疫苗，就暫停發放低保金、停辦合作醫療和養老保險等。

澎湃新聞報道，有關社區負責人回應稱，不會真的停辦這些業務，「就是嚇唬嚇唬他們」、「讓他們來接種疫苗」，並透露社區指標還沒有完成。

有內地網民批評，社區為了谷針無所不用其極、無法無天，強調接種疫苗是自願，恐嚇絕不可取，又有人質疑還有多少強制操作未爆出來。亦有人覺得疫苗免費打，有什麼理由不打。

「子女升學、就業政審等蓋章暫緩」

據該則網傳通知，川口鎮東大街社區要求居民接種疫苗，因病未打針要提供該縣疫苗接種點開出的證明；「高齡老人不能自以為年齡大就不接種疫苗，必須到民和縣城接種點接種」；備孕、哺乳期不算禁忌症，都是接種疫人員，「請今天完成接種」。

「通知」指出，拒絕接種將限制進出小區，而家庭成員無故不接種，不能享受以下事務辦理服務：

任何介紹和證明一律不出

合作醫療和養老保險一律停辨

低保家庭低保金發放一律暫停，殘疾人補助一律停發

子女升學、參軍、就業政審等蓋章一律暫緩

居民個人申辦項目一律不受理

事後該社區一名負責人回應，網傳「通知」確實是社區向轄區內的小區發放，旨在動員、督促居民們主動接種疫苗，高齡老人，備孕、哺乳期的女性，沒有特殊情況都要接種，因有禁忌不能接種需要相關證明。

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該名負責人說，「不會真的停辦這些業務的，就是嚇唬嚇唬他們，我們專門是搞為民服務的，只是這兩天嚇唬一下，讓他們來接種疫苗。」他還稱，雖然前期做了很多宣傳，但仍有些居民不願意接種疫苗，「（社區的）指標還沒有完成，所以發了這個通知，目的不是不讓他們來辦業務，是讓他們這兩天來把疫苗接種完」。

負責人又補充，高齡老人接種疫苗前會身體檢查，如果有血壓過高等問題，則會把老人送回家，暫時不接種。

內地網民反應：

恐嚇算不算犯法？

免費，自願，本是利民的好事。嚇唬群眾就不那麼好了，基層組織的公信力何在？推動工作靠嚇唬人，基層組織的執行力何在？

打疫苗的指標是怎麼來的？

濫用行政權力，該不該問責？

我想年輕人有胳膊有腿，國家免費讓我們打，有什麼理由不打？

責任編輯：林佩怡

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