中美金融圓桌會議擬秋季召開 商務部：兩國經濟高度互補（第二版）

中美經貿關係釋出良好訊號，繼美國貿易代表戴琦重申美中貿易重要性後，外電指中美金融圓桌會議將於今年秋季舉行，這個團體由華爾街人士和中國官員組成，旨在加強金融業聯繫和促進雙邊關係。在北京，商務部表示，中美經濟具高度互補性，雙方經貿合作符合兩國和兩國人民的利益。

（第二版新增商務部談中美經貿）

中美金融圓桌會議將於秋季舉行

據路透社報道，一位熟悉情況的人士周三表示，一個由華爾街人士和中國官員組成的旨在加強金融業聯繫和促進雙邊關係的團體，計劃舉行一年來的首次虛擬會議，會議將於秋季舉行。

中美金融圓桌會議(CUFR)是在2018年緊張關係升級的情況下成立的，由前中國央行行長周小川和高盛集團GS.N的前高管、巴里克黃金ABX.TO的董事長John Thornton擔任聯席主席，最初是為了定期會晤而設立。上一次虛擬會議是在2020年10月，之前一年在疫情爆發前召開過兩次會議。之前的幾次會議由中國證監會副主席方星海組織和主持。

京重申 合作符合兩國利益

在北京，商務部今日在例行發布會上表示，今年前7個月，中美雙邊貨物貿易額按年增長40%。其中，中國自美進口按年增長50.4%，對美出口增長36.9%。這充分表明兩國經濟具有高度互補性，雙方經貿合作符合兩國和兩國人民的利益。

對於美中貿易全國委員會致信敦促美國政府擴大中美雙邊貿易並取消此前因貿易摩擦加征的關稅，商務部回應指，中方始終認為，美方加征關稅不利於中國，不利於美國，不利於世界經濟恢復。

稍早前，戴琦與美中貿易全國委員會等美國兩大商業團體負責人舉行視頻會議，她稱，美國正對美中貿易政策進行全面評估，並重申美中貿易關係的重要性。

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責任編輯：尹航

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