日首見中國神秘無人機巡東海 能殲敵3000公里外（多圖）

▲ 日首見中國神秘無人機巡東海 能殲敵3000公里外

美軍加強在台海及東海活動之際，日本航空自衛隊周三（25日）發現一架中國軍方無人偵察機，飛越沖繩本島與宮古島之間的空域。在此前的一天（24日）日方也發現一架中國的攻擊型無人機TB001，現蹤東海上空，是日本首度目測到此機種。

中方曾多次表明，美軍的活動才是地區局勢緊張的根源。

日本防衛省統合幕僚監部公布，日方24日在東海上空發現一架無人機，越過沖繩，之後朝太平洋方向飛行。航空自衛隊飛機緊急升空應對，並近距離拍攝該機照片。

日派機跟蹤TB001無人機

根據研判，無人機屬解放軍攻擊型無人機TB001，這是日本自衛隊首度目測到這種無人機，防衛省正在分析中國的意圖。

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至25日，日方又發現中國偵察用的無人機BZK-005和和一架運-9（Y-9）電戰機、運-9（Y-9）反潛巡邏機共3架飛機，從東海通過沖繩本島與宮古島之間的空域，朝太平洋方向飛行。

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日本讀賣新聞報道，防衛省表示，25日發現一架中國軍方的無人偵察機飛行在沖繩本島與宮古島之間的空域，日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空因應。這架中國的無人偵察機從東海朝太平洋方向飛行後再回到東海，並未進入日本領空。

上一次日本防衛省公布航空自衛隊飛機緊急升空因應無人機，是在2018年4月。

TB001可攜大量導彈和精確制導彈

資料顯示，TB001由中國四川騰盾科技研製，又叫「雙尾蠍」，是「察打一體（偵察與攻擊一體）」無人機，2017年首飛；其載重量1噸 ，最大飛行高度9.5公里，最大飛行時間35小時，衛星中續遙控，作戰半徑可達3000公里。

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據了解，TB-001作戰無人機可攜帶大量導彈和精確制導炸彈。曾有照片顯示，該機試飛時攜帶了3種不同型號的導彈和制導炸彈，共計8枚。

至於BZK-005是解放軍海軍使用的一款大型長航時、多用途無人機，由北京航空航天大學無人機研究所設計，並由中航工業哈爾濱飛機工業集團製造。其可執行通信中繼、偵查、攻擊等軍事任務，或測繪及貨物運輸等民用任務。

BZK-005最早於2006年於珠海航展上被展出，2015年曾參加二戰勝利70周年閱兵。

另一方面，日本防衛省也通報，24日中國海軍055型萬噸驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦貴陽艦、903型大型綜合補給艦可可西里湖艦和一艘電子偵察船（舷號799）穿過宗谷海峽，從日本海進入鄂霍次克海。

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責任編輯：鄧國強

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