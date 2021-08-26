▲ 台產「高端疫苗」爆4宗接種後死亡個案 央視這樣評

台產高端疫苗本周一（23日）開始接種，至今出現4宗時間上計算、接種後猝死案例。儘管目前尚未證實死亡原因與疫苗有直接關係，但當地民眾對台產疫苗的信心似乎有所動搖，接種中心的報到率逐日下滑。國民黨文傳會副主委黃子哲認為應該要停打，有台醫師則呼籲指揮中心要儘快查清原因。央視評論高端疫苗風波，稱民進黨當局一直以來反科學、搞政治操作的防疫行徑不得民心。

據台灣指揮中心統計數字，高端疫苗23日正式開打，前2天已有28萬6957人接種，累計通報4例接種後死亡個案，已知1例為主動脈剝離、1例有吸毒紀錄、1例有慢性病史，但是否與疫苗有關仍有待釐清。

多宗接種後死亡病例恐釀「退打潮」

接連傳出意外猝死事件，明顯影響民眾的接種意願。高端疫苗23日開打首天，報到率高達92.8%，但24日報到率降到88.4%，代表開始有民眾「放飛機」未前往接種疫苗。

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國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書發文指，阿斯利康、莫德納疫苗分別在施打73天、26天後才出現死亡通報，高端疫苗接種3天竟出現4例死亡通報，相對速度太快，在未釐清疑點前，指揮中心應先暫停施打高端。

感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民認為，這4例死亡個案若「樣子都不太一樣」，比較不像是疫苗引起，但需要詳細分析才能知道，建議政府應設立專家小組把資料全部檢視一遍。

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央視就事件發表評論稱，雖然已有聲音呼籲暫停接種該疫苗，但民進黨當局表示尚不考慮停打，這種反科學、搞政治操作的防疫行徑不得民心。

央視批台當局政治防疫不講科學

評論指，台產疫苗沒有進行第三期人體實驗，無法提出保護力數據，也未取得世衞認證。在預約不理想的情況下，民進黨當局開始強推，通過各種行政手段催打，包括老師、軍人和郵政員工等；本應是「高端救全民」，卻變成「全民救高端」。還有一些人士指責民進黨高層與該疫苗有經濟瓜葛，認為強推該疫苗是「以疫謀財」。

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評論又批評民進黨當局一切以「台獨」利益為重，當地希望引進大陸疫苗的民意、百姓渴望生命健康的呼聲，一再遭到無視與拒絕；民進黨當局還宣傳「打高端等於愛台灣」，「批評高端就是唱衰台灣」這套老掉牙的把戲；如此反科學、刷存在感的虛偽行徑真「高端」。

責任編輯：易燕丹

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