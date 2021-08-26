孟晚舟被拘押1000日　與中國駐加大使通電話

華為副董事長孟晚舟被加拿大拘押1000日，中國駐加拿大大使叢培武與孟晚舟通電話，表達同情和慰問，籲孟晚舟堅定信心，保重身體，並期待她早日平安回家。

叢培武說，中方對加拿大的錯誤行徑予以嚴厲譴責，強調中國政府堅決維護中國公民和企業的正當合法權益，任何試圖霸凌、欺壓中國人民的行徑，都必將遭到痛擊。

他稱，會繼續敦促加方正視自身嚴重錯誤及中方嚴正立場，盡早釋放孟晚舟。

批加方做美國幫兇 再促放人

叢培武又在加拿大主流媒體《國會山時報》發表署名文章，敦促加方拿出獨立自主的精神和勇氣，盡快釋放孟晚舟。他質疑孟晚舟案的目的，在於美方打壓中國高技術企業，批評阻撓中國發展，美方製造假消息污衊華為和威迫盟友抵制，是窮凶極惡、毫無下限，而加拿大則是被美國利用作為幫兇，批評加方在案件的政治性質非常明確下，仍推進司法程序是「假法治」，認為「公道自在人心」。

對於兩名加拿大公民邁克爾斯帕弗和謝倫伯格，早前分別為因為間諜罪和販毒，在中國被判11年徒刑和死刑，叢培武否認是搞「人質外交」或「任意拘押」，重申兩名加拿大公民的案件性質與孟晚舟案不同，加拿大對中方依法辦案說三道四，粗暴干涉中國司法主權，不符合國際標準。

孟晚舟2018年12月於加拿大溫哥華機場被當地警方拘捕。美國指控孟晚舟誤導國際銀行，瞞報華為與伊朗的貿易關係，要求引渡她至美國受審。孟晚舟反對被引渡，雙方展開歷時逾兩年的訴訟，審訊程序近日暫時告一段落，法官將於10月21日宣布判決日期。

孟晚舟引渡案將10月裁決 華春瑩促加國拿出獨立自主勇氣（第三版）

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責任編輯：蒯宇澄

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