中財辦：共同富裕不搞殺富濟貧 也非平均主義

中共中央財經委員會上周二（17日）的會議上，中共總書記習近平提出「共同富裕」時稱，要加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入。中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀周四（26日）解釋指，中國推進共同富裕時不會搞「殺富濟貧」，也不會強制三次分配。

共同富裕的定義

韓文秀指出，中國已全面建成小康社會，在這個基礎上，要繼續把做大蛋糕和分好蛋糕兩件事情辦好，「逐步縮小分配差距，堅決防止兩極分化」。

他解釋，共同富裕是全體人民的富裕，不是少數人的富裕；是人民群眾物質生活和精神生活雙富裕，不是僅僅物質上富裕而精神上空虛；是仍然存在一定差距的共同富裕，不是整齊劃一的平均主義同等富裕。

實現共同富裕的途徑

至於如何實現共同富裕時，韓文秀說，共同富裕要靠共同奮鬥，這是根本途徑。

他強調，要鼓勵勤勞致富、創新致富，鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，不搞「殺富濟貧」。

韓文秀也指出，要創造更加普惠、公平的條件，暢通社會向上流動的通道，給更多人創造致富的機會；也要扎實推進基本公共服務均等化，堅持盡力而為、量力而行，防止落入福利主義的陷阱。他說：「我們不能等靠要，不能養懶漢。」

對於中央財經委會提出的構建初次分配、再分配、三次分配的制度安排，韓文秀指出：「第三次分配是在自願基礎上的，不是強制的，國家稅收政策要給予適當激勵，通過慈善捐贈等方式，起到改善分配結構的補充作用。」

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責任編輯：李冰琪

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