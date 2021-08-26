美駐華使團5月以來發放逾8.5萬張學生簽證 稱「隨時準備著」

美國今年4月宣布放寬對中國留學生的入境限制後，美駐華使團公布，自今年5月以來簽發逾8.5萬張學生簽證，稱「隨時準備向包括中國學生和學者在內的所有符合條件的人發放簽證」，「歡迎合法的中國學生和學者」。

又到開學季，赴美學生踏上旅途。據美國駐華大使館和領事館官網公布，每年夏季，美國駐華使團處理的學生和學者簽證申請數量在全年中是最多的。

官網列出，美國不斷審視自己的政策和裁決，為所有簽證申請人的合法旅行提供便利。各項數據清楚表明，美國隨時準備向包括中國學生和學者在內的所有符合條件的人發放簽證。美國歡迎合法的中國學生和學者。來自中國的學生和學者極大地促進了美國的多元化。

官網還列出，美國致力於為合法旅行提供便利，決心一如既往地堅定，這體現在美國駐華使團自2021年5月以來簽發了超過8.5萬張學生簽證。鑒於某些濫用簽證程序的行為，美國實施了一項只針對少數人的政策，以保護美國的國家安全利益，這項政策只影響到極少比例的F類簽證和J類簽證申請人。

據悉，美國單在6月已向中國公民發放33,869個F1學生簽證，去年同月只發放了8個簽證，今年6月的數字亦回升至接近前年6月的34,001個簽證。

美國自去年1月起，對中國等部分國家實施入境限制措施。今年4月，美國宣布，8月1日起，持F/M簽證的學生將不再受「赴美旅遊禁令」影響，可從中國直飛美國。

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責任編輯：尹航

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