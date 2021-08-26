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Delta可怕超想像！兩人隔105分鐘摸電梯扶手 竟播毒

社會熱點 12:17 2021/08/26

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Delta新冠肺炎變種病毒，再曝光恐怖傳播個案。四川成都一名機場工作人員，在沒有接觸過任何確診者的情況下竟然染疫，事後疫調追查發現他只是接觸了確診者105分鐘前摸過的電梯扶手，就染上Delta病毒。

《瞭望》周刊日前發布一篇報導指出7月25日晚上8點35分，一架飛機降落成都天府機場後，一家三口下機就直接出機場叫的士回家，沿途在機場的時間只有10分鐘左右；但期間沒戴口罩的小男孩跑在前面，在電扶梯入口等家人走來，而他的手就握在右邊的扶手上；監視器畫面顯示，男孩還出現輕微的一聲咳嗽。

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一家人離開機場後直到晚上10點20分之前，經過的人都沒有摸到小男孩握住的那段扶手，之後負責巡邏機場的工作人員踏上電扶梯後，手就正好放在右邊的扶手上。

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該名機場工作人員在小男孩碰過後105分鐘之後，接觸了同樣的表面，就感染了Delta病毒，且經過基因定序確定傳染源。

專家表示這個例子證明Delta病毒傳播能力確實更強，尤其在機場和一些重點場所的死角更容易成為破口。

另外，國家衛健委通報，內地周三（25日）新增26宗新型肺炎確診個案，包括3宗在雲南確診的本土病例，其餘23宗境外輸入病例，分別在廣東、雲南、上海等地發現。

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責任編輯：鄧國強

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