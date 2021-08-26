中財辦：整治規範互聯網平台絕不是針對民企和外資

中國當局近期反壟斷措施頻頻，比如持續加強對互聯網平台的規範整治。中央財經委員會辦公室副主任韓文秀表示，整治規範互聯網平台並非針對民營企業和外資企業，政策一視同仁，要堅持規範和發展兩手並重，兩手都要硬。

要為資本設置「紅綠燈」

韓文秀指，反壟斷是市場經濟國家通行的做法，中國經濟規模不斷擴大，大型企業也是越來越多，也可能出現壟斷現象。加強反壟斷和反不正當競爭，是中國政府一項重要的常態化工作，有利於促進形成公平競爭的市場環境，有利於為各類市場主體特別是中小企業創造廣闊的發展空間，也有利於更好地保護消費者權益。

韓文秀說，一方面要為資本設置「紅綠燈」，完善市場准入負面清單管理制度，對過去發展當中的一些盲目傾向、有害因素加以嚴格整治，以保護數據安全和個人隱私，維護國家安全和公眾利益，促進各類資本規範健康發展。

另一方面亦認識到，平台經濟是先進生產力的重要組成部分，要發揮好在促進科技進步、便利人民生活、參與國際合作與競爭中的積極作用。加強規範，是為了更加健康、更可持續、更為長遠的發展。

強調政策一視同仁 針對違法違規行為

他強調，在網絡平台企業當中，既有國有企業、民營企業，也有外資企業，還有很多混合所有製企業，整治規範互聯網平台的政策是一視同仁的，針對的是違法違規行為，絕不是針對民營企業和外資企業。

他表示，中國堅定不移推進高水平對外開放，更好地統籌發展和安全，認真實施外商投資法，切實保護產權和知識產權，增強政策透明度和可預期性，不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境。

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責任編輯：蒯宇澄

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