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內地女粉絲也指港產韓團男星是「渣男」 黃旭熙發文道歉

社會熱點 13:52 2021/08/26

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內地女粉絲也爆港產韓團男星是「渣男」 黃旭熙發文道歉

長期在南韓及內地發展、出生於香港的南韓男團NCT成員黃旭熙（Lucas），因外貌俊朗紅遍
內地綜藝節目，但在這一波偶像「形象崩壞潮」裡，先被南韓女粉絲爆料、自稱遭黃旭熙「情緒虐待」，引發軒然大波。風波還沒過，有自稱黃旭熙粉絲的內地網民也加入指控，稱有人「把粉絲當後宮」。黃最終在周三公開道歉。

在中韓粉絲接力揭露真實面貌後，黃旭熙25日下午3時在社交媒體上發文道歉，他稱「在這裡，我誠心地向因為我的錯誤行為而受到傷害的人們道歉。懇求給我一個可以道歉的機會，真的非常抱歉」。

他稱，過去的幾天裡，對自己曾經所做的事情進行了深刻反省，「我保證不會再發生這樣的事情，同時我會在接下來的這段時間裡，中斷所有的活動，進行深刻的自我反省」。他並附上手寫道歉信。

內地偶像「形象崩壞潮」 又多一人

內地偶像「形象崩壞潮」裡，又多一人被揭私生活紊亂。這名內地女網民自稱曾與黃旭熙，有過親密行為。

內地女網民稱，「此篇文章的目的是希望大家可以看清所謂他（寵粉、善良的）人設，其實他只是把粉絲當後宮，劈腿、私聯、把粉絲的愛隨意揮霍。」她自稱曾經是黃旭熙忠實粉絲，從2019年夏天開始追所有的活動，在那天12月的簽售活動上，因為朋友慫恿，於是在信裡寫下自己的Instagram和微博帳號，怎料當天活動結束後，竟真的收到黃旭熙用私人帳號發來的消息，還被對方主動邀約加微信！

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女網友坦言，雖然有意識到Lucas這是私聯行為，對於一個偶像來說其實已經失職，「但說實話，女孩子總在喜歡面前盲目又充滿自信，尤其是像偶像劇一樣的場景發生在自己身上的時候，幻想成真的誘惑遠遠大於理性」。

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她後來甚至被Lucas邀約去飯店房間，當時雖然覺得對方偶像形象破滅，但在「可以觸碰到偶像」的誘惑下，還是乖乖地在凌晨3點多應約前赴酒店。

黃旭熙被指約女Fans到酒店 發生不當關係

女網友應約到酒店後，Lucas自稱，之前只私聯過粉絲一次，但只有一起吃飯聊天，後來就沒有聯絡，她當時相信，兩人並在當晚發生「除了ＸＸ其它以外的親密行為」。

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女網民稱，之後又過了大約半個月，她原定去參加黃旭熙的某場活動，但因為身體不適，最後只待在飯店沒去現場，當晚男方親自到房間來找她，兩人並發生了不正當親密關係。

但後來，這名女網友重組時間線，發現跟Lucas親密來往的那段時間，跟韓國前女友是重疊的，明顯說謊劈腿。她坦言沒有什麼實質證據，因為Lucas要求刪除關於飯店見面的所有聊天紀錄。

這名內地女網友，已是涉黃旭熙私生活的第三個爆料者，其中，匿名南韓女爆料者日前指黃旭熙向她表達心意，並要到電話，兩人因而交往了幾年，但某天他突然提出分手。

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責任編輯：鄧國強

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