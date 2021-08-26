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趙麗穎工作室被禁言原因曝光 官媒：一點也不冤

社會熱點 14:47 2021/08/26

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趙麗穎工作室被禁言原因曝光 官媒：一點也不冤

今年內地娛樂圈狀況百出，爭議不斷，女星趙麗穎工作室官方微博被禁言15天；脫口秀藝人李誕則因涉嫌歧視女性、發布違法廣告，遭重罰87萬元人民幣。兩件事雖看似毫無關聯，但卻再次反映出「飯圈」（粉絲圈）亂象，和藝人代言廣告帶來的一系列問題。人民日報發文評論，涉事粉絲群被禁言，一點都不冤。

據每經網報道，隨著吳亦凡、鄭爽、張哲瀚等當紅明星醜聞不斷，「飯圈」亂象、粉絲經濟等話題再度成為熱點，多家官方媒體先後就整治「飯圈」亂象，提倡粉絲理性文明追星發聲。

官媒稱平台應速管而不是慣著

人民日報發表評論稱，涉事粉絲群被禁言，一點都不冤。因對偶像即將合作的搭檔不滿，便挑起事端，拉踩引戰，這種行為理應是整治的重點。

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評論稱，對這種「飯圈」亂象，平台該管就要迅速管，而不是慣著；該出手時要出手，而不能縮手。「飯圈」不能變成挑戰法律和規則的怪圈，也不能淪為裹挾世道人心的圈套。治理「飯圈」亂象，尋求有力有效的治理之道，深挖根源，找到病灶，刮骨療毒，長期揮之不去的亂象才會逐漸消失。

光明日報也指出，「飯圈」亂象引發社會關注，更表示未成年人網路不良社交行為，和不良文化問題不僅僅局限在「飯圈」。隨著飯圈、繪圈、游戲圈等一系列青少年亞文化圈子不斷涌現，有部分青少年過度沉迷於追星、網聊、游戲等，一些虛擬空間中的亂象蔓延至線下，甚至影響到了青少年的身心健康。

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這次「趙麗穎工作室」賬號被禁言，是今年6月中央網信辦決定開展「清朗飯圈，亂象整治專項行動」後，首個因「互撕」遭大規模禁言的粉絲群體。

飯圈亂象、藝人帶貨遭重錘 

事緣是有傳趙麗穎將與王一博搭檔接拍新劇《野蠻生長》，由於兩人之前合作的《有翡》評價不佳，因此粉絲不願兩人共演。雙方粉絲在網路上互相攻擊謾罵，趙麗穎粉絲還發起抵制運動，拒絕和此劇有關的所有工作。

趙麗穎工作室隨後雖發長文回應爭議，呼籲與倡導每一位粉絲共同以積極、正向的方式開展優質的網絡活動，共同維護網絡文明；惟未能平息事件，粉絲依舊在網路上吵得不可開交。

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8月24日晚間，微博管理員發布公告稱，趙麗穎的粉絲在網絡上拉踩引戰、宣揚抵制，拒絕經紀公司正向引導，惡意組織召集網友發動圍攻、尋釁滋事，平台為治理這種「飯圈」不良行為，所以對「趙麗穎工作室」的微博帳採取禁言15天的處罰措施；另處置用戶175個，永久禁言140個。

這次事件並非「清朗行動」的單一案例，除整治飯圈亂象，藝人明星發佈廣告時用梗或迷因頻打擦邊球，也引發市場關注和警醒。內地知名脫口秀藝人李誕，早前就因一句歧視女性的廣告詞，付出人民幣87萬元的代價。

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北京市海淀區市場監督管理局通報，當事人在其個人微博號發布品牌女性內衣廣告稱，「一個讓女性輕鬆躺贏職場的裝備」，附帶當事人推介該商品的視頻，被指踩到職場道德紅線。最後李誕因發佈上述廣告，違反《中華人民共和國廣告法》，被沒收違法所得人民幣22.5萬元，並罰款人民幣65.1萬元。

責任編輯：易燕丹

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