落實三孩政策 深圳要建成「兒童友好型城市」

內地明確實施三孩生育政策。深圳提出建設兒童友好型城市行動計劃（2021-2025年），加快嬰幼兒照護服務發展，建設生育友好型社會。

據央視報道，近日，按照深圳市委、市政府總體部署，市婦兒工委印發《深圳市建設兒童友好型城市行動計劃（2021-2025年）》。《行動計劃》提出，要加快嬰幼兒照護服務發展，建設生育友好型社會。

深圳將貫徹落實全面三孩生育政策，積極倡導並營造生育友好的社會氛圍。統籌規劃建設嬰幼兒照護服務設施，拓展供應渠道，鼓勵幼兒園（幼兒中心）開設托班，鼓勵用人單位為職工提供福利性嬰幼兒照護服務，加強政策扶持推動普惠托育機構、企業自辦托育園建設。完善家庭科學育兒指導服務網絡建設，繼續推進母嬰室建設和管理，提升母嬰服務質量和水平，推廣移動母嬰室。根據相關目標，到2025年，深圳將實現嬰幼兒托育服務機構社區全覆蓋。

《行動計劃》提出，要促進兒童體育發展，培養兒童強健體魄。到2025年，在深圳，國家學生體質健康標准達標優良率達到55%以上，基本實現青少年熟練掌握2項以上體育運動技能。

《行動計劃》提出，深圳將建設兒童人身權益保障智慧維權聯調系統，爭取到2021年底實現市、區（新區）兒童人身權益保障智慧維權平台全覆蓋，構建「一網統管、一網統防、一網統辦」的全景式智慧治理模式，實現兒童人身權益維護全流程、全閉環、智能化服務管理。

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責任編輯：尹航

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