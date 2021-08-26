▲ 美國NASA首長：美中太空競賽不幸 想與中國合作

中國空間站（太空站）投入運作後，國際太空站壽命成為西方尤其關注的問題。美國太空總署（NASA）首長納爾遜（Bill Nelson）對俄羅斯會否同意與美國，延長國際太空站使用年限表示樂觀，但對這國際太空合作能否擴大至中國持懷疑態度。納爾遜稱，美國與中國正在展開太空競賽。他形容這是「不幸」，並表示自己希望中國可以是美國的太空合作夥伴。

納爾遜周三（25日）在美國科羅拉多州出席第36屆航天研討會（36th Space Symposium），表示自己並不認為，俄羅斯真的會終止參與國際太空站合作。

俄羅斯政府早前放風，稱1998年建設至今的國際太空站已很老舊，或有安全風險，俄方因此可能不會同意美國提議，將國際太空站退役時間由2024年底推遲至2030年。

外界不排除俄羅斯有意以此向美國施壓，同時可能謀求加強與中國的航天合作。俄羅斯今年亦的確與中國達成協議，共同建設月球科研站，並拒絕加入美國的新登月計劃。

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納爾遜則主張，俄羅斯實際上會在2024年後，繼續參與國際太空站項目。他提及，美蘇（俄）太空合作早在1975年阿波羅與聯盟號載人飛船對接已經開始，而俄羅斯今年7月才剛剛發射科學號實驗艙（Nauka），成為國際太空站最新一個艙段。

不過，俄羅斯其實原本計劃在2007年推出科學號實驗艙，計劃因為各種問題拖延至今，對國際太空站的意義仍待觀望。科學號實驗艙與國際太空站對接後也發生故障，推進器意外啟動，一度令整個國際太空站轉了540度，失去姿態控制，全站現已回復正常。

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中國航天員今年6月開始常駐天宮太空站，令中國今後在世界太空探索的地位更加顯著，但納爾遜對美中太空合作並不樂觀。「不幸地，我相信我們（美國）正與中國太空競賽。」

納爾遜認為，美國和蘇聯在冷戰期間也能太空合作：「我想代表美國說，希望中國成為合作夥伴。」但他聲言，中國太空計劃「非常秘密」，而民用航天項目「必須透明」。

美國前眾議員沃爾夫（Frank Wolf）2011年推動國會通過法國，歧視性地明文禁止NASA與中國技術交流。納爾遜6月曾向國會表示，自己支持將「沃爾夫條款」永久化，惟他又說，這並不代表美中不能尋找合作的領域。

中國太空站標榜向國際開放，2019年已從27國42個方案中，選出9個作為中國太空站首輪合作項目，涉及包括歐洲、俄羅斯、日本、印度、中東，以及拉美等17國共23家實體。中俄聯合建立月球科研站計劃，也表示歡迎所有有興趣國家參與。

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責任編輯：連兆鋒