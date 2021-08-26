▲ 內地專家稱美捨不得百億美元 才恢復「量產」中國生簽證

中美關係緊繃之際，美國近期突然執行新政，恢復發放部分中國留學生的赴美簽證。內地學者推斷，美方背後有三大考量，其中之一因為中國留學生是美國的一塊「大蛋糕」，若持續收緊政策，美國將因此失去中國留學生每年帶去超過百億美元的資金。但美方的鬆綁並不意味全面接納，敏感專業領域的學生仍被拒於門外。

美國今年4月宣布放寬對中國留學生的入境限制後，美駐華使團公布，自今年5月以來簽發逾8.5萬張學生簽證，稱「隨時準備向包括中國學生和學者在內的所有符合條件的人發放簽證」，「歡迎合法的中國學生和學者」。

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吉林大學國際關係研究所副所長孫興傑在《新京報》發文指，美方在短短兩個月內就給中國學生簽發了近數萬張簽證，對比疫情前，光今年夏天的簽發量就基本和2019年持平。但在過去兩年中，美方基於疫情和國家安全等因素，對赴美的中國留學生實施了多項禁令。

專家指三大理由 美突鬆綁中國留學生簽證

是什麼因素使美方突然願意為中國留學生打開一個口子？分析指出，這是因為美方捨不得每年上百億美元的收入。留學生是美國的一塊「蛋糕」，尤其是中國留學生構成了這塊「蛋糕」的主體。關閉中國留學生赴美的大門，相當於其每年少了上百億美元的收入。

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文章分析美國開放留學生簽證的原因有三。

一是中國留學生是美國不少高校重要的財政來源。

二是美國高校有非常強大的政治動員和遊說能力，加上美國高校面臨英國、澳洲、歐洲等國高校的競爭，爭取留學生生源的競爭越來越激烈。

三是中國對疫情有效防控，中國留學生赴美對美國疫情防控影響微小。

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但儘管部分恢復，美國前總統特朗普簽署的「10043號公告」依然沒有取消，美國也仍限制中國理工類學生赴美留學。 這源自美國在留學議題上採取的「小院高牆」戰略，展現對中國留學生的兩面性：既要維持美國高等教育的利益，又要保護美國的「國家安全」。

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文章指出，拜登上台之後，對華技術競爭以「小院高牆」為特色。「小院高牆」是指美國需要闡明與美國國家安全直接相關的特定技術和研究領域（即「小院」），並劃定適當的戰略邊界（即「高牆」）。

拜登政府「小院高牆」的本質，就是要阻斷戰略技術的擴散，尤其是向中國的擴散；給留學生發放簽證保證美國高校的利益，但是又把一些所謂敏感專業的學生拒之門外。因此，美國政府雖發出了大量留學簽證，但並不意味著美方全面接納中國留學生。只有撤銷了特朗普的10043號公告，才是對中國留學生真正敞開了大門。

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責任編輯：鄧國強

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