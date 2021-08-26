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官媒起底周江勇家族腐敗 妻任職銀行「舉報信就像雪花片一樣」

社會熱點 16:07 2021/08/26

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據人民日報的中國經濟週刊報道，中共杭州市委書記周江勇家族，隨他仕途蔓延的商業版圖。其中，他的妻子在當地銀行任職，內部人士指「舉報信就像雪花片一樣」。

周妻在銀行工作 舉報信不斷

報道指出，周江勇的妻子，則是寧波一家農商銀行的監事長兼黨委副書記。銀行內部人士表示，周妻在銀行裡只是掛職而已，每年卻可領取人民幣數千萬元，銀行內部職工一直在聯名舉報，已經持續很久，「舉報信就像雪花片一樣」。

2020年10月中旬，中央第四巡視組進駐浙江，這家銀行員工又再次實名舉報周妻。這名內部人士指出，周妻遭人舉報，周江勇是知情的。

政商勾結商業版圖變大

據多方消息源透露，周文勇是與周江勇家族關係密切的親友，與周江勇的弟弟周健勇是生意上的合作夥伴。周健勇是上海高校的副教授。

周文勇是周健勇的重要生意合作伙伴，共參股、控股多達13家企業。這些企業遍及機電、能源、石油化工、汽車銷售、投資、擔保、管理諮詢等領域，主要集中在寧波鄞州區和海曙區。而寧波則是周江勇在中共官場發跡之處。

報道指出，周江勇家族的政商關係網，隨著7月間親族周文勇被拘留調查而瓦解。知情人士說，相關部門此後找上周江勇，希望他主動說出自己的錯誤，周江勇沉默了一陣，後來就被帶走。隨後，周健勇也在山東被捕，聲勢浩大的清理政商關係專項行動，便在杭州拉開帷幕。

即使在親戚中，周家的遭遇也未能獲得同情。周江勇的一位遠親說，周對他們總是疾言厲色、很小氣的，「我們從來沒在他那裡做過一次生意。但他家裡的兄弟和外面的很多朋友在他主政區域內都拿到了專案，完全不避嫌。我曾經勸過他不要接觸外面的朋友，不然容易出事的。」

周江勇及其家族被指與商人關係甚密

周江勇

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責任編輯：李冰琪

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