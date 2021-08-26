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深圳機場星巴克店員穿生化服沖咖啡 被稱喝到安全感

社會熱點 17:15 2021/08/26

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深圳機場星巴克店員穿生化服沖咖啡 被稱喝到安全感

Delta新冠肺炎變種病毒肆虐全球，機場成為防疫重點，有旅客發現，深圳機場星巴克的部分員工穿上了俗稱「生化衣」的防護服，給客人沖咖啡。有客人形容景象非常魔幻，感覺喝到的已經不是咖啡，是藥水和安全感。

有網友日前在「小紅書」上載一張在深圳機場星巴克拍攝的照片，顯示有5名「全副武裝」的店員在沖咖啡和服務客人，其中3人身穿全身白色的防護服，從頭包裹到腳，並戴上口罩、防護面罩和手套；另外2人身穿藍色隔離衣，戴頭套、面罩、口罩。這名網友還附上文字稱，「看著星巴克員工的這身穿搭，感覺喝的已經不是咖啡，是魔法藥水。」

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貼文隨後也在微博上引起熱議，看到店員們裝備齊全、層層防護，有網友開玩笑稱，「不知道的還以為是哪個生物研究所」、「以為是在醫院呢」、「還以為打星巴克牌疫苗」。也有人大讚防護措施非常到位，「滿滿的安全感」、「為了防疫，大家都辛苦了」。

星巴克：這是應深圳機場防疫要求

對於網友的討論，星巴克中國官方微博周三（25日）發文稱，引起熱議的照片拍攝的是該店恢復營業後應深圳機場防疫要求，第一天和第二天的場景。

    點擊圖片放大
    +2

目前店員已經換上了藍色隔離衣。至於有網友擔心店員長時間身穿防護衣，會不會身體不適，星巴克中國的貼文強調，店內常備消暑飲品，也會減少店員每日的工作時長，安排更多休假。

實際上，除星巴克外，深圳機場其他商店的工作人員也在穿隔離衣上班。《深圳特區報》的報道指出，根據疫情防控需要，目前深圳機場航站樓內所有與旅客接觸的崗位，包括安檢、地服、保潔、商業等服務人員，均按照一級防護標準穿戴上崗，即一件隔離衣、一個面罩、一個醫用口罩、一副手套、一個頭套。

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責任編輯：鄧國強

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