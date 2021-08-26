▲ 【新冠病毒源頭】汪文斌：中國反對實驗室泄漏論 與要求查美國沒有矛盾

新冠病毒溯源爭議，中國政府認為美國炒作實驗室泄漏論，強調專家已得出病毒極不可能來自實驗室的結論，惟另一方面又要求美國德特里克堡（Fort Detrick）生物武器實驗室接受調查。有意見認為中方立場自相矛盾。中國外交部發言人汪文斌表示，中方立場並不存在矛盾，並提出解釋。

汪文斌周四（26日）主持外交部例行記者會上，有記者質疑，中國要求調查美國德特里克堡是矛盾的，因為北京強烈反對實驗室泄漏理論，並提及世衛組織突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，所有病毒起源假設都仍在討論，問中方對此有何回應。

汪文斌回答說，中方要求是合理的，也是正當的，並不存在甚麽矛盾；在溯源問題上，中國和世衛組織專家已經得出病毒從武漢實驗室泄漏極不可能的結論，世界上絕大多數科學家，包括美國科學家在內都認為沒有任何證據支持實驗室泄漏論。

汪文斌接著指出：「是美方不接受這個科學結論，一口咬定病毒是從武漢實驗室泄漏的。武漢病毒研究所已兩次接待世衛組織專家，而美國德特里克堡基地和北卡羅來納大學在冠狀病毒研究方面有著悠久歷史和糟糕的安全記錄。如果美方堅持實驗室泄漏的說法，那就理應開放德特里克堡讓國際社會去調查。」

「同樣道理，如果世衛秘書處堅持認為不能排除實驗室泄漏可能，那麽世衛就應當去美國德特里克堡進行調查。」

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汪文斌續稱，遺憾的是，中方迄今仍未聽到世衛秘書處有這樣的打算或計劃；中方已向世衛秘書處遞交了2500萬中國網民要求調查德特里克堡的聯署信，也沒有得到世衛秘書處的回應。

汪文斌強調，中方要求調查美國德特里克堡基地和北卡羅來納大學，就是要用事實告訴人們，美方所稱的實驗室泄漏論到底可信不可信、存在不存在，也是為了排除美方政治溯源的干擾，為科學溯源創造有利條件。如果美方拒不接受的話，那就進一步暴露美方將溯源政治化的真實面目。

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責任編輯：連兆鋒