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中國工廠遭用工荒 白領職業卻人力過剩

經濟脈搏 18:16 2021/08/26

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由於年輕人不願進工廠工作、更多農民工選擇留守家鄉，中國各地頻頻出現勞動力短缺的問題。《華爾街日報》稱，伴隨著勞動人口老齡化和日益萎縮，中國工廠將面臨更大的挑戰。

今年海外市場對手袋、化妝品等中國商品的需求激增，但中國相關工廠負責人紛紛表示勞動力嚴重短缺，遭遇用工荒的難題。原因在於，部分農民工擔心進城或在工廠上班，會較容易感染新冠肺炎病毒；而年輕人則傾向從事薪酬更高，或勞動強度較低的服務業工作。

農民工因疫不敢回廠上班

國家統計局數據顯示，2020年，農民工總量錄得10年來首次下降，減少500多萬，至2.856億。有工廠負責人稱，許多農民工擔心大城市爆發新冠疫情，所以選擇留在家鄉或在家鄉附近找工作，並沒有回廠上班。

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《華爾街日報》引述BSK Fashion Bags聯合創始人Jeroen Herms消息稱，今年2月份春節過後，該公司在廣州的100多名工廠員工中，有近三分之一沒有回來上班，這比例高於以往的20%。

他亦指出，工人的平均年齡已從10年前的28歲左右，提高到至少35歲；但現時，工廠幾乎招不到工人。

萬得(Wind)數據顯示，中國30歲及以下農民工的比例從2008年的46%，逐步下降至2020年的23%；當時中國超過一半的農民工，年齡不低於41歲。

失業率下降 工廠仍面臨人手短缺

據中國7月份全國城鎮調查，失業率從上年同期的5.7%降至5.1%，7月份16歲至24歲人群的失業率為16.2%，低於上年同期16.8%的歷史最高水平。

縱使失業率回落，卻未有解決工廠勞動力不足的難題。《華爾街日報》引述廣州一間化妝品工廠負責人稱，儘管市場需求不斷上升，但工廠今年仍未能擴大生產規模。因為難以招聘和留住員工，尤其是40歲以下的勞動力。

該負責人指，工廠時薪已高於市場價格，接近3.90美元（約港幣30元），並提供免費膳食和住宿，但前來應聘的年輕人依舊寥寥無幾。由於今年原材料價格上漲，他們也無力再提高工資。

在中國工廠面臨勞動力短缺、老齡化的趨勢下，市場上另一領域卻出現截然相反的現象——白領職業人力資源過剩。有經濟學家指，今年有超過900萬名學生從大學畢業，創歷史新高，也將加劇中國勞動力市場的結構性錯配。

年輕人寧選服務業也不進廠

雖然大量畢業生投入勞動市場，但製造業並未從中得益。

東莞亞洲鞋業協會秘書長李鵬表示，新冠疫情下，不少買家將業務轉移至中國，但中國工廠卻因此處於兩難境地，一方面訂單迅速增加，另一方面人手不足，所以不少工廠唯有透過提高工資來招聘員工。在面對原材料和運輸價格上升的前提下，這無疑是侵蝕工廠的可獲利潤。

其實，中國統計局對農民工的年度調查就顯示，隨著越來越多的年輕人將工廠工作視為苦差事，服務業成為2018年最受農民工歡迎的就業來源，超過製造業和建築業。

《華爾街日報》也引述教育諮詢公司MyCOS數據指，2019年中國教育行業吸納的高校畢業生數量，比其他任何行業都多。

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渣打銀行大中華首席經濟學家丁爽表示，年輕人不再願意從事任何類型的艱苦工作，他們對於工作能帶來什麼有更高的期望，也經得起更長時間的等待。

老齡化將加劇勞動力短缺

中國十年一次的人口普查數據顯示，中國的勞動年齡人口（15至59歲之間）去年下降至8.94億，佔總人口的63%；低於2010年的9.39億，佔當時總人口的70%。

《華爾街日報》分析稱，中國勞動市場錯配的問題反映出長期人口結構變化，包括勞動力儲備的萎縮，屬中國幾十年來獨生子女政策的遺留問題。丁爽也指出，中國的人口紅利早已耗盡。

據官方估計，未來五年中國勞動力預計將減少約3500萬。這個趨勢對中國潛在的長期增長率構成嚴重威脅，將會加大中國繼續向世界供應廉價製成品的難度，從而加劇全球通脹壓力。

責任編輯：易燕丹

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