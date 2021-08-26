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中央反腐高官被揭是巨貪  董宏被控受賄逾4.6億

國情動向 17:53 2021/08/26

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中央巡視組原副組長董宏受賄一案，周四（26日）在山東省青島市中級人民法院一審開庭審理。董被控在過去逾20年間受賄4.6億餘元（人民幣，下同）。

青島市人民檢察院起訴指控：1999年至2020年，被告人董宏利用擔任廣東國際信託投資公司破產清算組成員、海南省委副秘書長、北京市人民政府副秘書長、原中央文獻研究室副主任、中央巡視組副組長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目開發、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，直接或者通過他人非法收受相關人員給予的財物共計折合4.6億餘元。

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檢方向法院提請，以受賄罪追究董宏刑事責任。

官方通報指，庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人董宏及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，董宏進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾近二十人旁聽了庭審。

受賄案情橫跨逾20年

庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

董宏早前被開除黨籍時，中共中央紀委國家監委網站通報，董宏嚴重違法違紀，對黨不忠誠、不老實，大搞迷信活動，違規干預和插手執紀、執法活動。而且腐化墮落、家風敗壞，大肆收錢斂財，搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、縱容親屬及身邊工作人員利用其職務影響謀利。

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通報指出，董宏嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣。

中央巡視組2003年成立，早期稱「中央紀委、中央組織部」巡視組，2009年更名為中央巡視組。其屬於中央紀委、 中央組織部聯合辦公，主要巡視稽查省部級領導幹部違反黨紀國法的問題。

責任編輯：鄧國強

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