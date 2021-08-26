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【全運會】香港將辦體育盛事！中央准粵港澳合辦2025全運會

國情動向 17:55 2021/08/26

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國務院辦公廳發出《國務院辦公廳關於同意廣東、香港、澳門承辦2025年第十五屆全國運動會的函》，同意粵港澳承辦2025年即第15屆全國運動會。

國務院辦公廳本月21日向體育總局、財政部、國務院港澳辦發出函件，回覆《關於廣東、香港、澳門承辦第十五屆全國運動會的請示》。內容周四（26日）公布，三點全文如下：

一、同意廣東、香港、澳門承辦2025年第十五屆全國運動會。

二、籌備和舉辦第十五屆全國運動會的經費主要由廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府自籌，中央財政給予一次性定額補助。

三、體育總局、廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府要嚴格按照黨中央、國務院有關規定，結合當地經濟社會發展實際，堅持「簡約、安全、精彩」的辦賽要求，充分利用現有場館設施，嚴格預算管理，節約辦賽成本，嚴格控制規模和規格，全力做好新冠肺炎疫情防控工作，共同組織好第十五屆全國運動會。

湖南曾於2018年提出希望申辦第十五屆全運會，並舉辦了造勢活動爭取承辦。但國務院一直未有公布下屆全運會的舉辦地方，與往常慣例不大相同。

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「全運會」全稱「中華人民共和國全國運動會（National Games of the People's Republic of China）」，是由國家體育總局主辦，以中國各省級行政區、新疆生產建設兵團、解放軍、行業體育協會為參賽單位，以奧運會比賽項目為基本設置項目的的綜合性運動會。

中央財政給予一次性定額補助

全運會是全國水平最高、規模最大的綜合性運動會，每四年舉辦一次，一般在奧運會結束後一年舉行。

前九屆全運會，由北京市、上海市、廣東省三地輪流舉辦。2000年12月，國務院辦公廳取消全國運動會由北京、上海、廣東三地輪流舉辦的限制，允許有條件的省、自治區、直轄市申請舉辦全國運動會，所需經費主要由承辦全國運動會的地方人民政府自籌，中央財政給予一次性定額補助，場館設施建設所需資金由地方人民政府自行負擔。

國務院辦公廳發出《國務院辦公廳關於同意廣東、香港、澳門承辦2025年第十五屆全國運動會的函》，同意廣東、香港、澳門承辦2025年第15屆全國運動會。

責任編輯：鄧國強

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