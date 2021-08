【全運會】香港將辦體育盛事！中央准粵港澳合辦2025全運會

國務院辦公廳發出《國務院辦公廳關於同意廣東、香港、澳門承辦2025年第十五屆全國運動會的函》,同意粵港澳承辦2025年即第15屆全國運動會。

國務院辦公廳本月21日向體育總局、財政部、國務院港澳辦發出函件,回覆《關於廣東、香港、澳門承辦第十五屆全國運動會的請示》。內容周四(26日)公布,三點全文如下:

一、同意廣東、香港、澳門承辦2025年第十五屆全國運動會。 二、籌備和舉辦第十五屆全國運動會的經費主要由廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府自籌,中央財政給予一次性定額補助。 三、體育總局、廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府要嚴格按照黨中央、國務院有關規定,結合當地經濟社會發展實際,堅持「簡約、安全、精彩」的辦賽要求,充分利用現有場館設施,嚴格預算管理,節約辦賽成本,嚴格控制規模和規格,全力做好新冠肺炎疫情防控工作,共同組織好第十五屆全國運動會。

湖南曾於2018年提出希望申辦第十五屆全運會,並舉辦了造勢活動爭取承辦。但國務院一直未有公布下屆全運會的舉辦地方,與往常慣例不大相同。

「全運會」全稱「中華人民共和國全國運動會(National Games of the People's Republic of China)」,是由國家體育總局主辦,以中國各省級行政區、新疆生產建設兵團、解放軍、行業體育協會為參賽單位,以奧運會比賽項目為基本設置項目的的綜合性運動會。

全運會是全國水平最高、規模最大的綜合性運動會,每四年舉辦一次,一般在奧運會結束後一年舉行。

前九屆全運會,由北京市、上海市、廣東省三地輪流舉辦。2000年12月,國務院辦公廳取消全國運動會由北京、上海、廣東三地輪流舉辦的限制,允許有條件的省、自治區、直轄市申請舉辦全國運動會,所需經費主要由承辦全國運動會的地方人民政府自籌,中央財政給予一次性定額補助,場館設施建設所需資金由地方人民政府自行負擔。

