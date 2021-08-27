網傳「小燕子」趙薇被列「劣跡藝人」 作品一夜之間下架

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8月26日晚9時許，有網友發現多個視頻網站突然下架內地著名演員、導演趙薇的影視作品，還有網友截圖稱，電視劇《還珠格格》將趙薇從演員表中刪除。同時，網上流傳一段指示稱，要求各網站處理劣跡藝人問題，並點名趙薇。
趙薇作品被刪名 微博超話被封
綜合內媒報道，有網友發現某視頻網站中，《還珠格格》《情深深雨濛濛》《京華煙雲》等多部作品簡介裡，趙薇的名字被刪除。多家視頻網站工作人員也證實，確實臨時收到通知，要求刪除站內趙薇作品，但具體原因不明。
26日晚9時許，在騰訊、優酷、愛奇藝、芒果TV等多家主流視頻網站搜索，還能看到部分趙薇導演、主演、參與的影視作品和綜藝節目。其中，芒果TV網站裡的《還珠格格》依然保留著主演趙薇的名字。
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至晚間10時許，再在部分視頻網站上搜索「趙薇」，搜索結果已顯示為「根據相關法律法規和政策，結果未予顯示」，或「沒有找到相關視頻」。與此同時，趙薇在新浪微博上的超級話題社區也顯示為「不存在」，引發網友熱議。
而趙薇最知名的代表作《還珠格格1》《還珠格格2》，以及近幾年參加的綜藝節目《演員請就位1》《演員請就位2》，目前都已確認下架。
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隨後，趙薇的微博超話也被封。而黃曉明、楊紫等昔日與趙薇交好的藝人，也緊急刪除了與趙薇相關的所有微博。
趙薇1976年3月生於安徽省蕪湖市，1998年，她主演的清裝宮廷劇《還珠格格》播出，憑借該劇獲得了第17屆中國電視金鷹獎優秀女主角獎等獎項。1999年，推出首張個人音樂專輯《SWALLOW小燕子》，從而正式進軍歌壇。2000年，主演情感劇《情深深雨濛濛》；之後，趙薇很少在電視屏幕上出現，把重心放在了電影和唱片事業上。
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責任編輯：尹航