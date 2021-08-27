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網傳「小燕子」趙薇被列「劣跡藝人」 作品一夜之間下架（組圖）

社會熱點 10:00 2021/08/27

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8月26日晚9時許，有網友發現多個視頻網站突然下架內地著名演員、導演趙薇的影視作品，還有網友截圖稱，電視劇《還珠格格》將趙薇從演員表中刪除。同時，網上流傳一段指示稱，要求各網站處理劣跡藝人問題，並點名趙薇。

趙薇作品被刪名 微博超話被封

綜合內媒報道，有網友發現某視頻網站中，《還珠格格》《情深深雨濛濛》《京華煙雲》等多部作品簡介裡，趙薇的名字被刪除。多家視頻網站工作人員也證實，確實臨時收到通知，要求刪除站內趙薇作品，但具體原因不明。

26日晚9時許，在騰訊、優酷、愛奇藝、芒果TV等多家主流視頻網站搜索，還能看到部分趙薇導演、主演、參與的影視作品和綜藝節目。其中，芒果TV網站裡的《還珠格格》依然保留著主演趙薇的名字。

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至晚間10時許，再在部分視頻網站上搜索「趙薇」，搜索結果已顯示為「根據相關法律法規和政策，結果未予顯示」，或「沒有找到相關視頻」。與此同時，趙薇在新浪微博上的超級話題社區也顯示為「不存在」，引發網友熱議。

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而趙薇最知名的代表作《還珠格格1》《還珠格格2》，以及近幾年參加的綜藝節目《演員請就位1》《演員請就位2》，目前都已確認下架。

趙薇進軍商業風生水起 與阿里系有關

隨後，趙薇的微博超話也被封。而黃曉明、楊紫等昔日與趙薇交好的藝人，也緊急刪除了與趙薇相關的所有微博。

趙薇1976年3月生於安徽省蕪湖市，1998年，她主演的清裝宮廷劇《還珠格格》播出，憑借該劇獲得了第17屆中國電視金鷹獎優秀女主角獎等獎項。1999年，推出首張個人音樂專輯《SWALLOW小燕子》，從而正式進軍歌壇。2000年，主演情感劇《情深深雨濛濛》；之後，趙薇很少在電視屏幕上出現，把重心放在了電影和唱片事業上。

在商業方面，公開資料顯示，2011年，趙薇入股剛上市的唐德影視，150倍的回報率讓她初嘗到了經商的甜頭；2014年，趙薇、黃有龍夫婦斥資31億港元買入阿里影業19.3億股，股權占比達9.81%，成為阿里影業的第二大股東；2015年4月，阿里影業股價大漲，趙薇和黃有龍賺了20多億；2016年，趙薇用6000萬的自有資金，以杠杆撬動30億來收購萬家文化30%的股權，後萬家文化更名為祥源文化。多年前，上交所對祥源文化、龍薇文化及有關責任人予以紀律處分，公開認定黃有龍、趙薇等5年內不適合擔任上市公司董監高。

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企查查APP顯示，趙薇名下共有企業14家，在業存續8家、注銷2家、吊銷4家，其中企業類型涉及商貿、文化傳媒、投資、文娛、汽車銷售服務、房地產開發、餐飲管理等。企查查風險信息顯示，2018年，趙薇曾因證券期貨市場失信被行政處罰，處罰單位為中國證監會。此外，趙薇還有6項股權凍結信息。

責任編輯：尹航

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趙薇 馬雲 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 證監會 電視劇 中國證監會 演員 導演

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