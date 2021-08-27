美新招牽制中國？克里謀這樣把「一帶一路」與減排綑綁

美國氣候特使克里（John Kerry）據報計劃再訪中國，但卻未必是中美關係改善的窗口。美媒報道，克里此行如落實，將向中國領導人施壓，要求暫停為國際燃煤項目提供資金。美方此舉，被疑以減排、解決氣候問題為切入點，間接牽制中國在「一帶一路」的影響力。

對於克里訪華能否成行，中國態度審慎。中國外交部發言人汪文斌周四在例行記者會答問稱，目前沒有可以發布的消息。而中方過去多次重申自己的減排承諾。

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華爾街日報報道引述知情人士透露，克里計劃下周再次訪問中國，他將向中國領導人施壓，要求其宣布暫停為國際燃煤項目提供資金。據報，克里此訪如成行，將訪問中國港口城市天津。

中方不希望被視為「屈服」西方壓力

據總部設在北京的國際綠色金融研究所（International Institute of Green Finance）最近的一項研究，北京方面今年沒有資助任何新的外國煤廠或投資項目，這是自2013年中國開始實施基礎設施「一帶一路」倡議以來首見。

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據其中一位知情人士說，美國官員現在希望中國政府宣布正式停止此類項目。

但熟悉中國決策者想法的知情人士說，中方不希望被視為「屈服」於西方的壓力；相反，中國一直展示姿態，以自己的方式參與應對全球氣候問題。

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中美承諾氣候合作「令人鬆一口氣」 但前路挑戰仍多

路透社稍早前報道，兩名知情人士稱，克里擬於9月訪華，繼續將氣候變化作為兩國更密切合作的領域。如果成行，這將是克里繼今年4月之後第二次以氣候特使身份訪問中國。

克里是否再訪華 中國外交部等未證實

克里4月訪華後，中美雙方發表了應對氣候危機聯合聲明。中國外交部發言人汪文斌當時介紹說，會談期間，雙方就合作應對氣候變化、領導人氣候峰會、《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議等議題，進行了坦誠深入建設性的溝通交流，取得了積極的進展，重啟中美氣候變化對話合作渠道。

中國外交部、美國駐華大使館、生態環境部暫未回應克里是否9月訪華的報道。

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責任編輯：鄧國強

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