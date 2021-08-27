內地藝人鄭爽微博被永久禁言 偷逃稅被罰共計2.99億（組圖）

因赴美代孕且棄子被推上風口浪尖的內地女藝人鄭爽，之後被舉報利用「陰陽合同」涉嫌偷逃稅。經查，鄭爽2019年至2020年未依法申報個人收入1.91億元（人民幣，下同），偷稅4,526.96萬元，其他少繳稅款2,652.07萬元，被處追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元。

鄭爽有些罰款是五倍「頂格」

據新華社報道，今年4月初，上海市稅務局第一稽查局依法受理關於鄭爽涉嫌偷逃稅問題的舉報。

經查，鄭爽於2019年主演電視劇《倩女幽魂》，與製片人約定片酬為1.6億元，實際取得1.56億元，未依法如實進行納稅申報，偷稅4,302.7萬元，其他少繳稅款1,617.78萬元。同時查明，鄭爽另有其他演藝收入3,507萬元，偷稅224.26萬元，其他少繳稅款1,034.29萬元。

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以上合計，鄭爽2019年至2020年未依法申報個人收入1.91億元，偷稅4,526.96萬元，其他少繳稅款2,652.07萬元。鄭爽需追繳稅款、加收滯納金並罰款共計2.99億元。

值得注意是，鄭爽一案中罰款有的是四倍、有的是五倍「頂格」罰款。上海市稅務局第一稽查局有關負責人表示，

依據《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十三條第一款規定，對納稅人偷稅的，由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，並處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。 本案中，考慮到鄭爽偷逃稅案件發生在2018年規範影視行業稅收秩序以後，主觀故意明顯，區分其不同的違法行為，稅務機關依法從嚴進行處罰。其中，對改變收入性質偷稅部分，處以4倍罰款；對收取所謂「增資款」完全隱瞞收入偷稅部分，由於情節更為嚴重，處以5倍「頂格」罰款。

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鄭爽會否被追究刑事責任？本案中，鄭爽首次被稅務機關按偷稅予以行政處罰且此前未因逃避繳納稅款受過刑事處罰，相應的稅款及滯納金已在規定期限內全部繳清。若其能在規定期限內繳清罰款，則依法不予追究刑事責任；若其在規定期限內未繳清罰款，稅務機關將依法移送公安機關處理。

此外，國家廣電總局表示，停止播出鄭爽已參與製作的節目，並指，廣電總局將進一步加強演藝人員片酬規範管理，加強行業管理和隊伍教育，對違法違規的演藝人員和相關機構堅決嚴肅追責處理。同時，鄭爽及其工作室的微博被永久禁言。

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責任編輯：尹航

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