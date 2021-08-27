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【Delta疫情】上海機場再現本土病例 揚州確診者過去10次核酸呈陰性

社會熱點 11:40 2021/08/27

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內地新冠肺炎疫情未「斷尾」，再有2宗本土確診個案，分別來自上海和揚州。上海的確診者為浦東機場境外貨機作業人員，屬早前本土病例的密切接觸者；揚州的新增病例則出現核酸檢測異常情況，過去10次檢測均為陰性。

國家衛健委通報，昨日（26日）新增32宗新冠肺炎確診個案，其中2宗屬本土病例；境外輸入病例則佔30宗，個案分佈為廣東及雲南各8宗，上海7宗，河南2宗，天津、遼寧、黑龍江、湖北及四川各1宗。另外，再多22宗無症狀感染個案，均為境外輸入。

上海新增的確診者常住浦東新區，屬早前本土病例的密切接觸者，在8月20日已被納入集中隔離觀察。隔離期間前3次核酸檢測均呈陰性，惟其後出現新冠肺炎症狀，被送往指定醫療機構排查，複核為確診個案。目前已找到11名與他在上海有密切接觸的人員，相關核酸檢測結果均為陰性，並已進行集中隔離。

【内地疫情】新增4宗新冠本土病例　上海再錄得確診

【新冠疫情】上海浦東機場 兩名已接種疫苗工作人員確診 

上海當局今早舉行疫情防控發佈會，市疾控中心副主任吳寰宇通報稱，截至26日，浦東機場境外貨機作業區已發現7宗確診病例，均在14天潛伏期內發現。他指出，7名確診者均有暴露於境外輸入病例人員或環境的風險，且在工作、休息等區域有不同程度的近距離接觸。疾控機構現已追蹤及排查相關接觸人員，核酸檢測結果均為陰性。

在揚州，市衛健委副主任尹成雷在疫情發佈會通報，確診者為圍封管理社區的居民，25日發現其核酸檢測結果異常，經疾控中心複核結果為陽性。此前，該確診者在8月先後進行10次核酸檢測，結果均呈陰性。目前已隔離相關密切接觸者，并有序進行核酸檢測及流行病學調查工作。

責任編輯：易燕丹

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