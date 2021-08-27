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疫情疊加汛情：中國7月工業利潤按年增速 降至去年11月來最低

經濟脈搏 11:29 2021/08/27

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國家統計局周五（27日）公佈數據顯示，中國7月份，規模以上工業企業實現利潤總額7036.7億元（人民幣，下同），按年增長16.4%。增速為去年11月來最低。工業生產需求穩定恢復，企業利潤平穩較快增長。

不平衡性不確定性仍存

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀工業企業利潤數據表示：總體來看，7月份規模以上工業企業利潤保持平穩增長態勢，但要看到，工業企業效益改善的不平衡性不確定性仍然存在。

一是國外疫情持續演變，7月下旬以來國內部分地區出現散發疫情疊加汛情，工業企業效益繼續穩定恢復面臨考驗。二是大宗商品價格總體高位運行，企業成本上升壓力逐步顯現，尤其是中下游小微企業盈利空間不斷受到擠壓。

數據顯示，1-7月41個工業大類行業中，36個行業利潤總額按年增長，兩個行業扭虧為盈，一個行業持平，兩個行業下降。電力、熱力生產和供應業下降2.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業由同期虧損轉為盈利。

其中，石油和天然氣開採業利潤總額按年增長2.67倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長2.00倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長1.82倍，化學原料和化學製品製造業增長1.62倍，煤炭開採和洗選業增長1.28倍。採礦業、原材料製造業利潤增速有所加快。7月採礦業、原材料製造業利潤按年分別增長2.03倍、50.9%，增速均比6月加快；兩年平均分別增長34.1%、31.6%，明顯高於規模以上工業平均水準。

在市場需求持續向好、大宗商品價格總體高位運行、企業銷售較快增長以及同期基數較低等因素共同作用下，油氣開採、石油加工、煤炭、化工行業利潤按年增速亦有所加快。

此外，高技術製造業利潤保持快速增長。7月高技術製造業利潤按年增長37.9%，拉動規模以上工業利潤增長6.2個百分點；兩年平均增長37.2%，比6月份加快5.7個百分點，比規模以上工業平均水準高19.2個百分點。

受新冠疫苗、防疫抗疫產品需求旺盛等因素帶動，醫藥製造業利潤按年增長1.10倍，保持快速增長勢頭。受通信及液晶顯示產品市場需求較好、產品利潤率提升等因素推動，電子及通信設備製造業利潤按年增長37.8%，比6月份加快5.6個百分點。

中國工業利潤同比降至去年11月來新低

【中國經濟】疫情反覆 7月消費、工業、投資數據全線遜預期（第二版）

內地上半年工業企業利潤按年增66.9% 七成行業盈利超疫情前

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責任編輯：李冰琪

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