▲ 鄭爽欠稅仿如「被踢出娛樂圈」 禁言前最後自白曝光

內地女演員鄭爽先前鬧出代孕、陰陽合約逃漏稅等風波，形象大傷，27日她的處罰出爐，個人和工作室微博都遭永久禁言，逃漏稅遭罰2.99億人民幣罰款。國家廣電總局也下令她不准再上節目，等同讓她「被引退」，而她日前曾稱29日會發表公開道歉信，引起網友熱議。

內地官方大動作開鍘鄭爽，後續動作不斷，在宣布將她永久禁言後，廣電總局再下令不得播出她主演的電視劇《倩女幽魂》，以及不准任何節目邀請她參與錄影，任何她有參加製作的節目都必須停止播出。

內地藝人鄭爽微博被永久禁言 偷逃稅被罰共計2.99億（組圖）

鄭爽名下公司註銷1/4 天價片酬的《倩女幽魂》將永久禁播？

官方強硬表示，「偷逃稅、陰陽合同、天價片酬違反法律法規，擾亂行業秩序，衝擊社會公平正義底線，廣電總局對此零容忍。」

鄭爽參演《倩女幽魂》不能播

消息一出，不少網友驚呼「這是直接把鄭爽踢出演藝圈了吧」、「以後都看不到小爽了」，而有網友貼出鄭爽在被禁言前，曾把微博背景圖換成一封自白信，上面寫道：

如果還有機會，我會在8.29日發表一封給社會的致歉信。

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信中她直言自己並不成功，成功的地方是把普通人的不成功帶到藝術舞台上展現。

鄭爽接著說，她有著接近於平凡人的各種性格缺點，尤其是「需要人認可卻無法表達造成的各種各樣的誤會誤解」，她認為優秀是個讓人負擔的詞，讓她害怕優秀也害怕變得優秀，「誤解我，我沒有不服，儘管我沒有情商，但為了家人我也不會與社會為敵。」

她強調會做出讓大眾滿意的道歉。

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責任編輯：鄧國強

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