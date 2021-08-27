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「紫薇格格」也有事？林心如內地工作室突傳被註銷

社會熱點 12:13 2021/08/27

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內地女星趙薇被挖出曾穿日本軍旗的舊照，據悉已被列入「劣跡藝人名單」，不只作品都被下架，連微博都無法顯示，仿如一夜之間被消失。而多年前曾與趙薇一同拍攝《還珠格格》、飾演「紫薇格格」的台灣演員林心如，其內地影視工作室早前被註銷。突如其來的消息再度引發熱議，27日瞬間登上微博熱搜冠軍。

林心如在內地的「東陽橫店林心如影視文化工作室」日前突然發生工商變更，企業狀態從「存續」變成「註銷」，原因稱是「決議解散」，引起網友關注。

好友趙薇才剛出事

由於和林心如曾合作《還珠格格》的好友趙薇才剛出事，她又緊接著鬧出工作室註銷消息，引發外界聯想，揣測事情並不單純。

網傳「小燕子」趙薇被列「劣跡藝人」 作品一夜之間下架（組圖）

趙薇被凍結數百萬股權 那英、趙本山、唐嫣等註銷公司引議（組圖）

對此，內地微博博主「吃瓜老衲」透露，林心如工作室的合夥人劉彩紅5月深陷官司，要承擔3600萬人民幣的民事賠償，林心如工作室如果不註銷，資金流很可能會因法院強制措施、而受到阻礙；而林的丈夫霍建華工作室也早在2020年就註銷，夫妻倆未來在內地的演藝動向備受關注。 

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趙薇因在《還珠格格》中飾演「小燕子」爆紅，被挖出曾穿日本軍旗的舊照，微博因此被網友灌爆，引起譁然。據悉，趙薇已被列入「劣跡藝人名單」，不只作品都被下架，連微博超話都無法顯示，更有人指出「她被請去喝茶」，事態頗為嚴重。

截至目前為止，趙薇的《還珠格格》、《情深深雨濛濛》、《京華煙雲》、《畫皮》等作品都被下架，「趙薇怎麼了」關鍵字也衝到微博熱搜第4名，「趙薇超話被封」也登上熱搜第7名，至今她都未出面說明，更有網友指出這次鬧太大，「事情很嚴重。」

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責任編輯：鄧國強

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