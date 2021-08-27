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人社部、最高法明確「996」和「007」工作制違法

社會熱點 12:50 2021/08/27

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中國最高人民法院與中國人力資源和社會保障部聯合發佈了超時加班典型案例，明確「996」（朝九晚九，每週六天）的工作制度嚴重違法。

中國最高人民法院網站26日公佈第二批勞動人事爭議典型案例。在其中一宗典型案例分析中，最高法指，某快遞公司規章制度中「工作時間為早9時至晚9時，每週工作六天」的內容，嚴重違反法律關於延長工作時間上限的規定，應認定為無效。

在上述案例中，張某於2020年6月入職某快遞公司，該公司要求「996」工作制。兩個月後，張某以工作時間嚴重超過法律規定上限為由拒絕超時加班安排，該公司即以張某在試用期間被證明不符合錄用條件為由與其解除勞動合同。張某隨即申請仲裁。

仲裁委員會裁決某快遞公司支付張某違法解除勞動合同賠償金8000元人民幣。勞動保障監察機構對某快遞公司規章制度違反法律、法規規定的情形責令其改正，給予警告。

最高法分析指，張某拒絕違法超時加班安排，系維護自己合法權益，不能據此認定其在試用期間被證明不符合錄用條件。故仲裁委員會依法裁決某快遞公司支付張某違法解除勞動合同賠償金。

超時加班影響勞動關係和諧和社會穩定

刊登在中國人社部網站上的新聞稿稱，近期，一些行業、企業超時加班問題受到社會廣泛關注。勞動者依法享有相應的勞動報酬和休息休假權益，遵守國家工時制度是用人單位的法定義務。超時加班極易引發勞動爭議，影響勞動關係和諧與社會穩定。

另據中新社報導，中國全國政協外事委員會主任、中國財政部原部長樓繼偉26日對外談及企業社會責任時說，不能推崇「996」，否則會減少就業，對社會不利。

樓繼偉稱：「現在有一些互聯網企業甚至把996認為是一種優惠，按說國家規定是8小時五天工作制，使得員工有更好的、平衡的生活和工作，大家應該遵守這個（規定）。」

最近幾個月，中國互聯網公司反「996」已成大勢，騰訊、快手、字節跳動等幾家大公司和其他中小公司都在進行調整。

【兩會2021】政協委員建議監管996工作制 網民叫好

大灣區今年經濟估全面復蘇 藍皮書向香港提這些意見

責任編輯：李冰琪

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