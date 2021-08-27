官媒再批娛樂圈「娘炮形象」：對青少年惡劣影響

內地娛樂圈近日接連傳出醜聞，「頂流」現象、「飯圈」亂象等不不良情況，引起官方和業界的關注。為營造風清氣正的行業氛圍，「小鮮肉」、「花美男」等以偏女性化形象及舉止示人的男性，恐將成另一打擊目標。《光明時報》發表評論文章稱，這種「病態審美風潮」，必須引起全社會重視。

文章指出，近年來，「娘炮形象（意指男藝人娘娘腔形象）」在內地影視界和娛樂圈愈演愈烈，成為一種社會問題。一些舉止忸怩作態、喜歡撒嬌賣萌的「小鮮肉」，經由影視製作機構和經紀公司商業包裝和市場運作，成為許多青少年的偶像。這股從娛樂圈席捲而來的病態審美風潮，對青少年審美取向的惡劣影響，必須引起全社會的重視。

文章稱必須遏制畸形審美

文章提及，日韓明星中的「花美男」形象，成為一些中國藝人效仿的對象，他們打著「做自己」的旗號，展示所謂的獨特個性和審美，並通過媒體宣傳和商業運作進一步包裝美化。部分影視劇的創作者在挑選演員時，不論題材、劇情、角色匹配度等因素，只選容貌艷麗的所謂「花美男」。

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文章批評，一些偶像劇和綜藝節目中，男藝人和男性角色有的妝容濃重、衣著妖艷、雌雄難辨，甚至把刻薄沒教養當成個性，自私自利、缺乏擔當；部分現實題材和革命歷史題材創作也邀請「小鮮肉」出演英模、硬漢，使本該陽剛、成熟、正氣的形象變得幼稚、邪魅。

借助商業運作，「小鮮肉」迅速走紅，片酬也水漲船高。不少青少年為成為像他們一樣的明星，用青春做抵押，離開學校，開始「練習生」生涯。

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評論認為，電視劇《覺醒年代》、《山海情》，電影《1921》、《革命者》等愛國影劇作品中的角色，才是中國青年該有的樣子。另指出，要從根本扭轉「娘炮形象」這股畸形審美風氣，在青少年價值觀形成的關鍵時期，更要引導他們「扣好人生第一粒扣子」，使社會文化審美實現健康發展。

本月24日在北京舉行的「中國文聯文藝工作者職業道德和行風建設工作座談會」，也安排年輕演員周冬雨、杜江宣讀一份《修身守正 立心鑄魂—致廣大文藝工作者倡議書》；當中提到，娛樂圈「娘炮形象」喧囂一時，畸形審美影響惡劣，社會震驚、人民不滿。

《倡議書》向廣大文藝工作者提出，要要學習中華優秀傳統文化、紅色革命文化和社會主義先進文化，樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀、文化觀，不斷增強自身學養、涵養、修養，追求德藝雙興，做有信仰、有情懷、有擔當的新時代文藝工作者。

責任編輯：易燕丹

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