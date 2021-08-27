▲ 錢楓被指落藥性侵20多歲女子 他終開腔這樣回應

內地男主持人錢楓被指在2年前落藥性侵20多歲女子小藝，上海警方證實當年曾展開調查，但因沒獲得足以判定性侵的證據，所以沒有立案。事件如今再被翻出，成輿論熱點，其東家湖南衛視周五（27日）發表聲明，宣布解除與錢楓的合作關係，徹底切割。錢本人亦首度回應事件。

湖南衛視的當家招牌節目《天天向上》向來很受觀眾支持，近日卻爆出主持人之一的錢楓涉嫌性侵，湖南衛視在沉默3天後，27日發表聲明表示：

我頻道合作主持人錢楓因個人問題引發重大負面影響，其行為嚴重違反了《湖南衛視主持人、藝人管理規定》。經研究決定，我頻道自即日起解除與錢楓的合作關係。

而錢楓也緊接著發文，表示已和湖南衛視解除合作關係，即日起退出《天天向上》節目。至於鬧得沸沸揚揚的性侵指控，他表示2019年就已經由警方進行過詳細的調查，最後不予立案，「對於當前網絡謠言，我始終相信法律、依靠法律，將同步啟動法律維權程式」，並感謝粉絲支持。

湖南衛視與錢楓切割

微博上瘋傳一條被指與性侵事件關聯的影片。被指是「錢楓」的男子，與神智不清的小藝，跌跌撞撞進出電梯。

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內地主持錢楓被指落藥性侵女生 電梯拖拉畫面曝光（有片）

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上海警方日前發布公告，證實2019年2月曾收到小藝的報案，因為案情複雜，當時還成立了專案組，並商請檢察機關介入調查。他們帶女方去驗傷，並回到案發現場勘查，取得周邊監視器畫面，也向涉事雙方、參與聚餐人員、的士司機、社區保安取證，但最後仍因為無法證明有性侵事實，做出不予立案的決定。

小藝日前發出長文，坦言當年確實有收到不予立案證明，因為不懂法律，以為真的證據不足、沒有辦法了，於是簽名接受。然而，她後來諮詢懂法律的朋友，覺得自己手上握的證據其實足夠充分，才會再一次揭開此事，26日也委託律是代理，重新提交證據給上海警方。

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責任編輯：鄧國強

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