▲ 愛奇藝取消來年偶像選秀節目 損失幾何？

中國中國電視藝術家協會周三（25日）在北京召開座談會，愛奇藝創始人兼首席執行官龔宇在會上表示，堅決抵制行業不正之風，並將取消未來幾年的偶像選秀節目和任何場外投票環節。

座談會主要針對「飯圈」文化、「粉絲」經濟、「流量」明星、陰陽合同、畸高片酬等近期影視行業集中出現的一系列違法失德現象，進行座談討論，進一步引導電視藝術工作者遵紀守法、崇德修身，推進電視界行風建設、加強行業引領相關舉措。

龔宇表示，愛奇藝聯合其他平台，始終堅持與行業不正之風劃清界限，抵制不合理片酬、抵制行業不正之風，抵制偷稅漏稅，並取消未來幾年的偶像選秀節目和任何場外投票環節。

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內地視協理事、正午陽光董事長侯鴻亮也指出，在演員的選取上，將堅持以道德品質、專業能力、團隊配合為先。不排斥流量，但流量只是錦上添花，不是根本。作品的根必須扎根人民、扎根生活，與人民血肉相連。

內地電影文學學會副會長、編劇余飛則提出，「飯圈」一般是大規模人群，卻完全處於無序狀態，「流量」明星幾十萬的粉絲，儼然相當於一個縣城人口，是一個非常容易被煽動的組織，隨意網路暴力他人，審判他人，這種現象必須由主管部門來管理。

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至於愛奇藝這次重錘出擊，無疑是令風靡一時的偶像選秀，步入「冰河時期」。對平台最直接的影響，就是面臨收入下滑的風險。

愛奇藝：有影響，但不會很大

21世紀經濟報道消息稱，龔宇在此前的財報電話會議上坦言，綜藝節目的主要收入來源是廣告，選秀停播對其最重要收入來源會員收入影響有限，整體影響相對可控。

愛奇藝財報顯示，二季度營收 76.08億元（人民幣，下同），同比增長 3%；凈虧損13.79億元，去年同期為14.38億元。其中，愛奇藝會員收入為39.93億元，與去年同期基本持平。在線廣告服務收入為 18.25億元，同比增長 15%。

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2018被稱為「偶像元年」，隨著愛奇藝推出《偶像練習生》、騰訊視頻製作《創造101》，多個新生代組合走入群眾視線，選秀節目也像雨後春筍，大量湧入市場。如今，愛奇藝在選秀賽道上率先離場，其他平台態度如何，目前尚未可知。

責任編輯：易燕丹

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