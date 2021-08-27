2021年服貿會下周開幕 現場可體驗數字人民幣購物

2021年中國國際服務貿易交易會（下稱服貿會）9月2日開幕，國家領導人、外國政要、國際組織負責人、世界500強和行業領軍企業負責人將出席。本屆服貿會還首次設置數字服務專區，現場並開通數字人民幣大道。

本屆服貿會首設數字服務專區

本次服貿會主題是「數字開啟未來、服務促進發展」，將突出數字經濟和數字貿易。商務部服務貿易和商貿服務業司司長陳春江介紹，當今世界正進入數字經濟快速發展時期，數字產業化、產業數字化趨勢日益明顯。隨著算力提升和傳輸加速，以數據為生產要素、以數字交付為主要特征的數字貿易蓬勃興起，正在成為全球貿易的新形態、未來貿易發展的新引擎。

陳春江說，疫情發生以來，數字技術廣泛應用，越來越多的服務貿易由線下轉到線上，服務貿易數字化進程進一步加快。按照聯合國貿發會議的統計口徑測算，2020年中國可數字化交付的服務貿易額為2,947.6億美元，按年增長8.4%，佔服務貿易總額的比重達44.5%，成為服務貿易新的增長點。

他指出，2021年服貿會以「數字開啟未來、服務促進發展」為主題，以線上線下相結合的方式來舉辦，就是順應全球經濟數字化、網絡化、智能化的發展趨勢，全面展示新技術、新模式、新業態和新成果。搭建全球數字貿易交流、展示和交易平台，助推數字經濟和數字貿易高質量發展。

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本屆服貿會上，有153個國家和地區的1萬余家企業注冊線上線下參展參會，比上屆增加了5個國家。國際化率、世界500強佔比均超過上屆水平。

值得一提是，展會現場開通了一條數字人民幣大道，打造文創、無人超市、移動便利店、工藝美術品、暢銷書籍、老字號等消費場景，讓觀眾現場體驗數字貨幣便捷購物，以趣味性、互動性和體驗性，提高大眾對數字人民幣的認知度。

責任編輯：尹航

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