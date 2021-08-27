  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (五) 18:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港深團隊研愛滋病「疫苗」大突破  動物實驗100%防HIV

社會熱點 18:00 2021/08/27

分享：

港深團隊研愛滋病「疫苗」大突破  動物實驗100%防HIV

香港大學愛滋病研究所及深圳第三人民醫院團隊，本月24日於國際期刊《Cell Reports》上發表愛滋病抗體最新研究。研究結果顯示，經動物實驗發現，注射單劑BiIA-SG能100%預防HIV病毒感染，已感染的動物經接受單劑的BiIA-SG治療後，可以100%存活，且大部分動物體內病毒持續完全抑制時間長達2年。

澎湃新聞網報道，2018年，深圳市第三人民醫院愛滋病醫學中心、與香港大學愛滋病研究所陳志偉教授團隊合作的「深圳市醫藥衛生三名工程項目」，利用基因工程技術，研製出一種新型的串聯雙價愛滋病廣譜中和抗體BiIA-SG。BiIA-SG通過結合宿主細胞表面的CD4蛋白，可策略性伏擊HIV-1病毒，進而保護細胞不被病毒感染。

也可應用於治療愛滋病  能把病毒抑制2年

在體外實驗中，BiIA-SG能有效中和124株不同基因亞型的愛滋病毒；在體內實驗中，BiIA-SG可以完全保護人源化小鼠不被多種愛滋病毒感染。研究結果證明，BiIA-SG是一種可有效預防和免疫治療HIV-1病毒感染的新型通用抗體。

世衛︰新冠病毒恐如愛滋病　永遠都不會消失

老人嫖妓一夜情群組 加速愛滋病中國擴散

    點擊圖片放大
    +4
    +3

除BiIA-SG抗體外，該研究團隊近期研究出PD1融合型愛滋病核酸疫苗的動物實驗證據。研究顯示，該疫苗能在恆河猴中誘導出有效的效應T細胞（CD8＋T細胞），並能持續抑制HIV的病毒血症。該研究結果已在國際著名期刊《PLoS Pathogens》上發表，目前已經開始籌備進行1期臨床試驗。

深圳第三人民醫院愛滋病醫學中心主任王輝教授表示，如果將BiIA-SG抗體與PD1融合型愛滋病核酸疫苗聯合應用，將有望成為國際上首個功能性治癒愛滋病的免疫療法。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

老人嫖妓一夜情群組 加速愛滋病中國擴散
2020/12/02
老人嫖妓一夜情群組 加速愛滋病中國擴散
【新冠肺炎】世衛︰新冠病毒恐如愛滋病　永遠都不會消失
2020/05/14
【新冠肺炎】世衛︰新冠病毒恐如愛滋病　永遠都不會消失
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
2020/04/14
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
【肺炎疫情】醫生解「復發」之謎　新冠病毒根本像沙士＋愛滋病
2020/03/11
【肺炎疫情】醫生解「復發」之謎　新冠病毒根本像沙士＋愛滋病
【武漢肺炎】專家王廣發治癒今出院 曾稱抗愛滋藥物對他有效
2020/01/30
【武漢肺炎】專家王廣發治癒今出院 曾稱抗愛滋藥物對他有效

你可能感興趣

老人嫖妓一夜情群組 加速愛滋病中國擴散
15:33 2020/12/02
老人嫖妓一夜情群組 加速愛滋病中國擴散
【新冠肺炎】世衛︰新冠病毒恐如愛滋病　永遠都不會消失
22:08 2020/05/14
【新冠肺炎】世衛︰新冠病毒恐如愛滋病　永遠都不會消失
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
00:21 2020/04/14
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
醫療科技 生物科技 傳染病 疫情 疫苗 免疫治療 治療 大學 深圳 香港

下一篇文章

網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

鄭爽欠稅仿如「被踢出娛樂圈」 禁言前最後自白曝光
鄭爽欠稅仿如「被踢出娛樂圈」 禁言前最後自白曝光
「紫薇格格」也有事？林心如內地工作室突傳被註銷
「紫薇格格」也有事？林心如內地工作室突傳被註銷
趙麗穎工作室被禁言原因曝光 官媒：一點也不冤
趙麗穎工作室被禁言原因曝光 官媒：一點也不冤
偷逃稅被罰共計2.99億 鄭爽致歉：會按時繳稅款和罰款（第二版）
偷逃稅被罰共計2.99億 鄭爽致歉：會按時繳稅款和罰款（第二版）
網傳「小燕子」趙薇被列「劣跡藝人」 作品一夜之間下架
網傳「小燕子」趙薇被列「劣跡藝人」 作品一夜之間下架
官媒起底周江勇家族腐敗 妻任職銀行「舉報信就像雪花片一樣」
官媒起底周江勇家族腐敗 妻任職銀行「舉報信就像雪花片一樣」