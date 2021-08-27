▲ 港深團隊研愛滋病「疫苗」大突破 動物實驗100%防HIV

香港大學愛滋病研究所及深圳第三人民醫院團隊，本月24日於國際期刊《Cell Reports》上發表愛滋病抗體最新研究。研究結果顯示，經動物實驗發現，注射單劑BiIA-SG能100%預防HIV病毒感染，已感染的動物經接受單劑的BiIA-SG治療後，可以100%存活，且大部分動物體內病毒持續完全抑制時間長達2年。

澎湃新聞網報道，2018年，深圳市第三人民醫院愛滋病醫學中心、與香港大學愛滋病研究所陳志偉教授團隊合作的「深圳市醫藥衛生三名工程項目」，利用基因工程技術，研製出一種新型的串聯雙價愛滋病廣譜中和抗體BiIA-SG。BiIA-SG通過結合宿主細胞表面的CD4蛋白，可策略性伏擊HIV-1病毒，進而保護細胞不被病毒感染。

也可應用於治療愛滋病 能把病毒抑制2年

在體外實驗中，BiIA-SG能有效中和124株不同基因亞型的愛滋病毒；在體內實驗中，BiIA-SG可以完全保護人源化小鼠不被多種愛滋病毒感染。研究結果證明，BiIA-SG是一種可有效預防和免疫治療HIV-1病毒感染的新型通用抗體。

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除BiIA-SG抗體外，該研究團隊近期研究出PD1融合型愛滋病核酸疫苗的動物實驗證據。研究顯示，該疫苗能在恆河猴中誘導出有效的效應T細胞（CD8＋T細胞），並能持續抑制HIV的病毒血症。該研究結果已在國際著名期刊《PLoS Pathogens》上發表，目前已經開始籌備進行1期臨床試驗。

深圳第三人民醫院愛滋病醫學中心主任王輝教授表示，如果將BiIA-SG抗體與PD1融合型愛滋病核酸疫苗聯合應用，將有望成為國際上首個功能性治癒愛滋病的免疫療法。

責任編輯：鄧國強

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