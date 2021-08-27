網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容

內地加強整頓互聯網，國家網信辦表示，針對移動應用程序PUSH彈窗違規推送、過濫推送等擾亂網絡傳播秩序問題，將開展專項整治，推動PUSH彈窗傳播秩序短期內實現明顯好轉。

國家網信辦有關負責人指出，一段時間以來，移動應用程序PUSH彈窗環節問題多發頻發，突出表現在五個方面：一是推送來源不明或由「自媒體」違規生產的所謂「新聞」，造成虛假信息擴大傳播；二是紮堆推送、渲染炒作惡性案件、災難事故等，誘發社會恐慌情緒；三是片面追求流量，大肆炒作娛樂八卦、明星緋聞、血腥暴力、低俗惡俗等有悖社會主義核心價值觀內容，傳遞錯誤價值取向；四是濫用算法推薦進行個性化PUSH彈窗，加劇「信息繭房」。五是未取得互聯網新聞信息服務資質，違規PUSH彈窗推送新聞信息。

據介紹，國家網信辦此次專項整治，重點面向新聞客戶端、手機瀏覽器、公眾賬號平台、工具類應用等4類移動應用程序，明確六項整改要求：

一是禁止PUSH彈窗推送商業網站平台和「自媒體」賬號違規採編發布、轉載的新聞信息，推送新聞信息必須採用規範稿源。 二是PUSH彈窗推送新聞信息不得渲染炒作輿情熱點，斷章取義、篡改原意吸引眼球、誤導網民。 三是未取得互聯網新聞信息服務許可的工具類應用不得PUSH彈窗推送新聞信息。 四是禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞、血腥暴力、奇聞異事、低俗惡俗等有悖社會主義核心價值觀內容 五是禁止通過PUSH彈窗渠道放大傳播失德藝人、負面爭議人物的有關言論。 六是遇突發事件、災難事故，不得渲染血腥現場、過度強調案件血腥細節等，不得扎堆PUSH彈窗推送相關信息。

專項整治期間，網信部門將督促指導有關移動應用程序對照此次整治工作要求開展深入整改，並建立完善PUSH彈窗審核管理規範、PUSH彈窗推送每日台賬制度等，將專項整治工作要求固化為網站平台長效管理機制，從制度層面防止PUSH彈窗亂象發生。對整改態度不端正、整改措施不徹底、整改後問題依然突出的移動應用程序，網信部門將依法依規嚴處，視情暫停平台PUSH彈窗功能，直至整改到位。

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責任編輯：蒯宇澄

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