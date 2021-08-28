教育部叫停憑疫苗接種證明返校 提三大原則否則不能開學

暑假接近尾聲，內地教育部今日（27日）宣布各項開學防疫措施，明確三大原則。至於有部分中小學要求學生甚至其同住家長，要先接種新冠疫苗方可返校，教育部堅決叫停相關行為。

教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任王登峰表示，校園是人群密集場所，中小學有大量未成年人，所以防疫工作應做得更嚴格；但同時也要依法，遵循「知情、同意、自願」原則，堅決叫停以接種疫苗作為進校門的標準。

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另外，教育部明確，如果學校達不到三項條件，則不准開學，包括達不到當地疫情防控要求、校園疫情防控措施不到位，以及沒有明確的應急預案。

大學師生返校需檢測

教育部指，各地和學校要切實加強返校前人員健康監測，精確掌握師生返校前連續14天健康狀況和行程軌跡。中高風險地區學校暫緩開學；有中高風險地區旅居史的師生暫緩回校；境外師生未接到學校通知，一律不能回校。

王登峰提到，要求大專院校教職員生嚴格開展核酸檢測，開學入校時需持48小時內核酸檢測陰性證明，返校途中做好個人防護措施，入校後再做必要的核酸檢測。他表示，各地要克服疫情防控中存在的麻痺鬆懈的傾向，同時也要防止出現疫情防控層層加碼的傾向。

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非中高風險中小學上課可不戴口罩

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華則在會上指出，高等學校學生在校園內要佩戴口罩。對於中小學生來說，如果學校所在縣（市、區）範圍內沒有中高風險地區，學生上課時可不佩戴口罩；幼兒在園期間可不佩戴口罩。

不過，賀青華仍強調，教職員工和12歲以上的中學生、高等學校學生，無禁忌症、符合接種條件的要應接盡接，接種疫苗後仍需注意個人防護。

責任編輯：易燕丹

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